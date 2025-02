După ce a fost criticat și insultat de Trump, Zelenski a fost lăudat de trimisul său: „Liderul curajos al unei țări în luptă”

După mai multe zile în care părea că relațiile dintre Statele Unite și Ucraina se prăbușesc irecuperabil, în condițiile în care Donald Trump l-a insultat, criticat și atacat fără oprire pe Volodimir Zelenski, alături de Elon Musk și de secretarul său al trezoreriei, vineri, emisarul administrației americane pentru Rusia și Ucraina, Keith Kellogg, scrie un mesaj pozitiv și de laudă la adresa președintelui ucrainean, numindu-l pe acesta un „lider curajos și mobilizat”.

„Am avut o zi lungă și intensă cu conducerea de rang înalt a Ucrainei. Am avut discuții extinse și pozitive cu Volodimir Zelenski, liderul mobilizat și curajos al unei țări în război, dar și cu talentata sa echipă de securitate națională”, a scris Keith Kellogg într-un mesaj pe Twitter, în care a citat un alt mesaj transmis, anterior, de Volodimir Zelenski.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1