După ce au „înroșit” internetul cu căutarea „părăsiți Rusia”, moscoviții au aflat unde să meargă. Capitala unde-și cumpără acum case

Rușii cumpără tot mai multe locuințe în Minsk, din cauza restricțiilor tot mai dure privind internetul și comunicațiile din Rusia. În martie 2026, cetățenii ruși au cumpărat 126 de apartamente în capitala Belarusului, adică aproximativ unul din zece apartamente vândute în acea lună, potrivit autorităților din Minsk, scrie The Moscow Times.

În total, în baza de date au fost înregistrate 1.284 de tranzacții imobiliare. Agenția „Capitalul tău” arată că ponderea rușilor printre cumpărătorii de locuințe din Minsk a fost de 1,5% în 2019, 3% în 2021 și 2% în 2022.

Cetățenii ruși pot cumpăra legal proprietăți în Belarus, în baza legii privind statutul juridic al cetățenilor străini. Pot achiziționa apartamente, case sau spații de birouri prin contracte de vânzare-cumpărare, schimb sau alte tipuri de tranzacții.

Potrivit expertei imobiliare Natalya Litovskaya, rușii nu caută cele mai ieftine locuințe, ci sunt interesați mai ales de apartamente din segmentul confort și premium. Din acest motiv, prețul mediu pe metru pătrat a crescut, deoarece tranzacțiile cu locuințe scumpe sunt mai multe.

Interesul pentru mutarea în Belarus a crescut din cauza problemelor tot mai dese din infrastructura digitală a Rusiei. De exemplu, în dimineața zilei de 3 aprilie, a avut loc o pană majoră care a afectat servicii precum Sberbank, VTB, Alfa-Bank, T-Bank, Ozon și Sistemul de Plăți Rapide. Utilizatorii au reclamat că transferurile și plățile nu funcționau, aplicațiile aveau probleme, iar plățile cu cardul nu puteau fi făcute în magazine. T-Bank a spus că dificultățile au fost provocate de „factori externi”.

Atât Rusia, cât și Belarus au înăsprit controlul statului asupra internetului în perioada 2022–2026. În Rusia, Roskomnadzor blochează platforme precum YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord și Signal, dar și accesul la site-uri media străine. Din aprilie, autoritățile ruse au început să blocheze și Telegram. Potrivit proiectului OONI, nivelul blocajelor a ajuns la 80%.

În Belarus, principalul instrument de cenzură este declararea unor materiale ca fiind „extremiste”. Lista Ministerului Informațiilor include mii de astfel de cazuri, printre ele fiind și numeroase site-uri de știri, precum Tut.by, Belsat.eu, Svaboda.org sau Nasha Niva. Sunt blocate și burse de criptomonede, precum și resurse comerciale considerate „dăunătoare”.

În ambele țări, utilizatorii încearcă să acceseze conținutul blocat prin VPN, însă și acest lucru este urmărit de autorități. În Rusia, operatorii de telefonie mobilă au primit ordin să introducă de la 1 mai o limită de 15 GB pentru traficul internațional, pentru a reduce folosirea VPN-urilor.

În Belarus, blocarea nu este la fel de extinsă ca în Rusia și este făcută, de regulă, manual. De exemplu, în ianuarie 2025, înainte de alegeri, în toată țara au fost semnalate pene masive ale serviciilor VPN.