După ce i-au jefuit pe ucraineni, rușii le iau și casele. Putin naționalizează locuințele „fără proprietar” din regiunile ocupate

Rușii vor să își instaleze personalul militar, ofițerii de poliție sau angajații statului în casele confiscate de la ucraineni. Foto: Profimedia Images

Clădirile rezidențiale, apartamentele și casele „fără proprietari” din regiunile Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson, ocupate de ruși, vor fi recunoscute drept proprietate de stat. Inițiativa Ministerului Construcțiilor a fost aprobată de comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă pe 20 octombrie, scrie Moscow Times.

Locuințele vor fi considerate „fără proprietar” dacă nu au documente de proprietate valabile sau dacă proprietarul nu poate fi identificat. Astfel de apartamente și case vor fi transferate în proprietatea administrațiilor de ocupație sau a municipalităților individuale. Proiectul de lege al Ministerului Construcțiilor menționează că „proprietățile rezidențiale fără proprietar” pot fi transferate cetățenilor care locuiesc permanent în teritoriile ocupate, dar și-au pierdut locuințele din cauza acțiunilor militare. De asemenea, se propune ca spațiile să fie alocate ca locuințe oficiale pentru angajații agențiilor de stat și municipale, personalul militar, ofițerii de poliție, profesorii și personalul medical. În plus, proprietatea poate fi returnată proprietarilor inițiali, în cazul în care aceștia apar.

Proiectul de lege consacră, de asemenea, proprietatea statului asupra unor active care nu pot fi deținute de persoane fizice sau juridice. Aceasta include activele de infrastructură critică, activele întreprinderilor esențiale pentru buna funcționare a economiei.

Modificările prelungesc perioada de tranziție în care regiunile Ucrainei ocupate de armata rusă urmează să fie integrate în sistemul economic și juridic al Federației Ruse, spune Anastasia Miliutina, președinta Asociației Avocaților Ruși. Experta a menționat că, conform planurilor guvernului, integrarea urmează să fie finalizată până la 1 martie 2028.

În perioada 2023–2024, autoritățile numite de Rusia din regiunile ocupate au adoptat propriile legi și reglementări, introducând proceduri temporare pentru recunoașterea proprietății ca fiind „fără proprietar” și determinarea soartei lor viitoare. Acum, statutul acestor locuințe va fi reglementat la nivel federal, a remarcat Igor Kastyukevich, reprezentant al regiunii Herson în Consiliul Federației. El a adăugat că, dacă legea va fi adoptată, va fi posibilă atragerea de noi specialiști în regiunile ocupate, cărora li se vor oferi locuințe oficiale.