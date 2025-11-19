După Italia, o altă ţară din UE interzice producţia şi vânzarea de carne produsă în laborator

*Imagine cu caracter ilustrativ.

Parlamentul Ungariei a aprobat marţi o interdicţie privind producţia şi vânzarea de carne produsă în laborator, creată din celule sau ţesuturi animale, din cauza îngrijorărilor că un consum al acesteia ar putea fi nesănătos, a relatat portalul de ştiri Telex, citat de EFE, potrivit Agerpres. Decizia vecinilor noștri din vest vine la doi ani după ce Parlamentul Italiei a devenit primul din Uniunea Europeană care a interzis producţia şi comercializarea cărnii cultivate în laborator, derivate din celule stem şi a subproduselor acestora.

Legea a fost promovată de guvernul ultranaţionalistului Viktor Orban, care a susţinut că carnea cultivată în laborator sau sintetică "ridică o serie de întrebări şi îngrijorări" şi că "se presupune că este nesigur" consumul acesteia.

Mai mult, Ministerul Agriculturii, care a înaintat propunerea, a declarat că amprenta ecologică este mare, că are un impact negativ semnificativ asupra mediului şi că contribuie la creşterea inegalităţilor sociale.

Interdicţia, care va intra în vigoare în următoarele zile, odată ce noua lege va fi semnată de preşedinte, Tamás Sulyok, se va aplica tuturor produselor dezvoltate din celule şi ţesuturi animale în condiţii artificiale, dar nu şi produselor vegane care înlocuiesc carnea şi sunt fabricate din ingrediente pe bază de plante.

În plus, utilizările medicinale şi pentru sănătatea animalelor ale cărnii cultivate sunt exceptate de la interdicţie.

Vânzarea de carne de cultură nu este încă autorizată în Uniunea Europeană (UE), deşi în iulie anul acesta mai multe companii franceze au dat undă verde producţiei sale, aşa cum subliniază site-ul de investigaţii Atlatszo.

În noiembrie 2023, parlamentul italian a devenit primul din Uniunea Europeană (UE) care a interzis producţia şi comercializarea cărnii cultivate în laborator, derivate din celule stem şi a subproduselor acestora, relatează Telex.