DW: De ce statele din Golf investesc miliarde de dolari în ţările din Africa

De ce statele din Golf investesc miliarde de dolari în ţările din Africa. Foto: Getty Images

Statele bogate din zona Golfului investesc miliarde de dolari în țările africane. Dar investitorii au obiective diferite. Deutsche Welle explică ce se află în spatele acestor decizii și ce au de câștigat țările africane.

O veste din urmă cu 2 zile anunţa că ADNOC Distribution, un distribuitor de produse petroliere din Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe Unite), va prelua benzinăriile și operațiunile de comercializare a carburanților deținute de gigantul energetic Shell în Africa de Sud. Se estimează că valoarea tranzacției se ridică la aproximativ un miliard de dolari (870 de milioane de euro). Prin această achiziție, Abu Dhabi și-a asigurat o prezență pe piața de carburanți a continentului african.

Această tranzacție de un miliard de dolari este doar un exemplu al unei tendințe mai ample. Chiar și luând în calcul micile scăderi ocazionale, statele din zona Golfului își extind de ani buni prezența economică în Africa.

100 de miliarde de dolari, investiţi de ţările din Golf în Africa, în 10 ani

Potrivit Chatham House, un think-tank cu sediul în Marea Britanie, țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) au investit peste 100 de miliarde de dolari în Africa în ultimul deceniu. Aproximativ 59 de miliarde de dolari din această sumă au provenit din Emiratele Arabe Unite, iar alte 26 de miliarde de dolari, din Arabia Saudită.

„Pentru statele din Golf, Africa nu este o regiune îndepărtată, se află chiar în vecinătatea lor”, a declarat Stephan Roll, cercetător principal în cadrul diviziei pentru Africa și Orientul Mijlociu a Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. În Africa de Est există rute comerciale esențiale, iar cele două regiuni întrețin legături sociale și economice de decenii. Deci, nimeni nu ar trebui să fie surprins de implicarea tot mai mare a statelor din Golf în Africa, a precizat el pentru DW.

Economiile din Golf se diversifică

"Unul dintre principalele motive pentru care au început să privească Africa altfel, în special în ultimul deceniu, a fost nevoia de a-și diversifica economiile dincolo de hidrocarburi și de a-și consolida propria proiecție economică”, a explicat Maddalena Procopio, expertă în politici în cadrul programului pentru Africa al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR).

"Însă au început să vadă și restul Africii ca pe o piață cu un potențial uriaș, unde ar putea, practic, să genereze venituri în sectoare în care nu activaseră anterior", a continuat aceasta.

Conform analizelor realizate de diverse instituții, printre care Brookings Institution, Chatham House și Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, investițiile provenite din regiunea Golfului vizează sectoare precum energia, porturile, logistica, agricultura și materiile prime critice.

Aceste investiții sunt strategice, întrucât securizează rutele comerciale, consolidează securitatea alimentară și asigură accesul la materii prime precum cuprul, cobaltul și litiul, esențiale pentru dezvoltarea vehiculelor electrice și a inteligenței artificiale.

Arabii adoptă strategii diferite

Totuși, țările implicate adoptă strategii diferite. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite investesc în principal în energii regenerabile, precum și în prelucrarea și distribuția produselor petroliere, a remarcat Procopio. Qatarul, care a jucat până acum un rol mai puțin semnificativ în Africa, se concentrează mai degrabă pe o cooperare economică punctuală, a precizat ea.

Experții consideră Emiratele Arabe Unite drept țara cea mai implicată. „Politicile lor trebuie privite ca un tot unitar”, a subliniat Roll. Porturile, logistica și interesele economice nu pot fi separate de obiectivele lor de politică externă și de securitate, a precizat acesta.

Controlul asupra unor porturi situate strategic nu oferă Emiratelor doar un avantaj economic, ci le conferă și influență politică asupra unor rute comerciale globale importante. Procopio a confirmat că implicarea economică a Emiratelor în relația cu statele africane a fost mai amplă decât cea a altor state din Golf, tocmai datorită intereselor lor de politică externă și de securitate.

Arabia Saudită este mult mai selectivă, a adăugat Roll, concentrându-se pe anumite sectoare, în special pe cel energetic. De asemenea, saudiții au jucat un rol important în finanțarea dezvoltării, atât la nivel bilateral, cât și prin intermediul unor instituții multilaterale, precum Banca Islamică de Dezvoltare, a menționat el. Totodată, acesta a precizat că nu consideră că saudiții ar fi interesați să concureze cu Emiratele în domeniul investițiilor.

Rivalitatea Arabia Saudită - Emiratele Arabe Unite

Procopio a considerat că disparitățile dintre strategiile de investiții pot fi explicate prin anumite diferențe fundamentale la nivelul economiilor celor două țări.

„Modelul de dezvoltare al Emiratelor Arabe Unite s-a bazat pe activități externe, întrucât țara este foarte mică”, a afirmat ea. „Prin urmare, pentru a crește, are nevoie să facă schimburi comerciale cu restul lumii. Iar dacă dorește să-și diversifice economia dincolo de petrol și gaze, trebuie să dezvolte numeroase relații comerciale în străinătate, mult mai multe decât Arabia Saudită.”

În schimb, Arabia Saudită, o țară mult mai mare, a trebuit să își alinieze mai strâns obiectivele privind comerțul exterior cu propriile planuri de transformare economică, a precizat ea.

Prezența comercială a Emiratelor Arabe Unite are și o „puternică dimensiune politică... investițiile vizând proiectarea puterii și contestarea statutului regional al Arabiei Saudite”, a susținut Procopio.

Africa are mare nevoie de investiţii

Pentru multe țări africane, interesul manifestat de statele din zona Golfului vine într-un moment oportun. Potrivit estimărilor Băncii Africane de Dezvoltare, nevoile financiare ale continentului sunt în creștere, în timp ce finanțarea occidentală pentru dezvoltare se diminuează, iar China reduce volumul creditelor oferite. Investițiile directe din partea statelor din Golf ar putea contribui la acoperirea deficitelor de finanțare în domenii precum infrastructura, energia și logistica.

Procopio a identificat și un alt avantaj. Spre deosebire de China, statele din Golf au preferat investițiile în detrimentul împrumuturilor, a precizat ea. Astfel, prin comparație, finanțarea dinspre Golf era adesea mai ușor de obținut și nu implica la fel de multe condiționalități politice. În plus, statele africane nu erau legate de o singură altă țară, având în continuare posibilitatea de a-și diversifica alianțele internaționale.