Americanii au ajuns să parieze pe Polymarket unde vor apărea incendii și ce zone vor fi afectate. „E ca într-o distopie”

O persoană se uită pe telefon în timp ce trece prin dreptul unei clădiri care arde în timpul incendiilor care au devastat Los Angelesul în ianuarie 2025. Foto: Getty Images

Când incendiul Eaton a devastat anul trecut cartierul Altadena din Los Angeles, 19 persoane au murit și mii de clădiri au fost incinerate. În timp ce supraviețuitorii se luptă cu trauma provocată de o astfel de tragedie, alții au văzut o oportunitate de a câștiga bani de pe urma acestui dezastru: astfel, în ianuarie 2025, în timp ce incendiile din LA făceau ravagii, unele persoane plasau pariuri pe Polymarket, cea mai mare piață de predicții online din lume. Pariurile constau în câte hectare urmau a fi mistuite de foc, în ce zone urma să ajungă incendiile și data la care acestea urmau a fi stinse, informează CNN.

„E ca într-o distopie”, a spus Kaitlyn Trudeau, expertă în climatologie din California, al cărei bunic și-a pierdut casa în incendiile de anul trecut. „După ce că e extrem de ușor să pornești un incendiu, acum există și un stimulent financiar pentru asta”, a spus ea.

Platforma Polymarket face parte dintr-o industrie în plină expansiune, evaluată la câteva miliarde de dolari, care le permite utilizatorilor să parieze pe rezultatul final al oricărui eveniment din viitor, fie că vorbim despre un meci de fotbal, rezultatul alegeri electorale, sau numărul de postări pe rețelele sociale pe care le poate face Elon Musk.

Cum funcționează piața de predicții Polymarket

Echipa Polymarket creează astfel diverse „piețe”, cu ajutorul utilizatorilor, formulând întrebări la care răspunsul este, de regulă, „Da” sau „Nu”. Utilizatorii cumpără „acțiuni” pentru sume între 0 și 1 dolar, legate de o predicție anume. Astfel, dacă acțiunile de tip „Da” se tranzacționează la valoarea de 0,65 dolari/acțiune, înseamnă că „piața” consideră că există o probabilitate de 65% ca acel eveniment să se producă.

La final, cei care ghicesc răspunsul primesc acțiunile câștigate, la valoarea nominală de 1 dolar.

Polymarket spune că ceea ce face este diferit de jocurile de noroc. Compania nu folosește termenul „pariuri”, în schimb oamenii „tranzacționează pe rezultatele viitoare ale evenimentelor”, iar utilizatorii concurează între ei, nu împotriva „casei”.

Unele astfel de „piețe de predicții” de pe Polymarket le permit utilizatorilor să parieze pe incendiile de pădure, precum și pe alte evenimente meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice.

Climatologii consultați de CNN se tem că o astfel de decizie ar putea încuraja oamenii să incendieze intenționat anumite zone.

„Încurajează oamenii să se gândească la aceste evenimente ca la un joc video, nu ca la dezastru real”, a spus Trudeau.

În replică, Polymarket susține că platforma sa este o sursă valoroasă de informații în timpul dezastrelor. „Oamenii se uită la știri pentru comentarii și vin la Polymarket pentru informații”, a spus un purtător de cuvânt al companiei. „Eliminarea acestor piețe nu previne o tragedie, ci face ca cele mai exacte informații să fie mai puțin accesibile oamenilor care au cea mai mare nevoie de ele”.

În aprilie anul trecut, serviciul meteorologic național al Franței a depus plângere la poliție după ce a descoperit variații suspecte de temperatură la un senzor de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris – salturi bruște de câteva grade, care au coincis cu pariuri neobișnuit de mari pe platforma Polymarket, unde mizele pe temperatura maximă zilnică din Paris au totalizat aproape 1,4 milioane de dolari în cele două zile vizate. Experții avertizează că manipularea datelor meteorologice nu pune doar probleme financiare, ci și de siguranță a aviației, temperaturile fiind esențiale pentru calculele de decolare și navigație.