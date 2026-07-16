Facultatea cu 10 candidați pe un loc. Unde este cea mai mare concurență. La Robotică, viitorii studenți au parte de o surpriză

Candidații care vin să se înscrie la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică sunt întâmpinați de un robot programat chiar de studenții din anii mai mari. FOTO: Colaj Antena 3 cNN

După Bacalaureat începe admiterea la facultate. Universitățile din întreaga țară dau startul înscrierilor, iar în următoarele zile mii de absolvenți vor concura pentru un loc în învățământul superior. Cea mai mare concurență este așteptată la Politehnică, Medicină, Informatică, Psihologie, Drept și Științe Economice.

Reporter: De ce ai ales această facultate?

Viitor student: „Pentru că sunt pasionat de robotică. Încă de mic urmez, în orașul meu, cursurile cercului de robotică de la Palatul Copiilor. Am ales această facultate pentru că vreau să-mi urmez pasiunea.”

Tânărul vrea să studieze la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, la specializarea Tehnologii Industriale Inteligente.

Cristian Doicin, decanul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică: „Cele mai căutate specializări sunt cele care se concentrează pe interacțiune, programare și pe realizarea fizică a unui robot.”

Candidații care vin să se înscrie la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică sunt întâmpinați de un robot programat chiar de studenții din anii mai mari. Robotul este conceput pentru a-i ajuta pe viitorii studenți să treacă mai ușor prin procesul de înmatriculare.

„Bună! Eu sunt Fiirion și te ajut cu înscrierea la facultate. Vino cu mine în sala de înmatriculare.”

Interesul candidaților pentru domeniile tehnice rămâne ridicat.

Ionuț Șotă, cadru didactic la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor: „În fiecare an avem între 1.500 și 2.000 de candidați admiși, atât pe locurile finanțate de la buget, cât și pe cele cu taxă.”

În marile centre universitare, admiterea se desfășoară după calendare diferite. Unele facultăți organizează concursuri pe baza dosarelor, în timp ce altele păstrează examenele scrise pentru specializările la care concurența este ridicată.

Gabriel Petrea, director general adjunct al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București: „Anul acesta a existat interes pentru aproape toate facultățile. La unele dintre ele am depășit doi candidați pe un loc, iar la facultățile de nișă concurența a fost de peste un candidat sau chiar un candidat și jumătate pe loc. Avem și domenii la care s-au înscris zece candidați pe un loc.”

Viitor student: „Am ales Ingineria Industrială pentru că, încă de mic, mi-au plăcut mașinăriile. Mi-am dorit să urmez acest domeniu și să-l studiez.”

La sesiunea de preadmitere organizată de Politehnica București, peste 1.620 de candidați s-au înscris la Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar alți 1.332 au optat pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Printre cele mai căutate domenii se numără și Medicina, Informatica, Psihologia, Dreptul și Științele Economice.