Există haine care te fac „invizibil” pentru camerele cu inteligență artificială. Cum funcționează moda anti-supraveghere

Urban Privacy încearcă să îngreuneze supravegherea prin camerele inteligente. Foto: Urban Privacy

Imprimeuri asemănătoare unor chipuri, croieli speciale și buzunare care blochează semnalul telefonului: Urban Privacy încearcă să îngreuneze supravegherea, într-o perioadă în care poliția folosește tot mai multe camere inteligente.

Folosirea modei pentru a contracara urmărirea și supravegherea cu ajutorul inteligenței artificiale este ideea din spatele startupului Urban Privacy din Leipzig. De câțiva ani, Nicole Scheller și Daniel Preuß dezvoltă produse precum jachete anti-urmărire. Acestea nu îi fac invizibili pe cei care le poartă, dar îi fac mai greu de urmărit, scrie Euronews.

Jachetele au imprimeuri care seamănă cu niște chipuri și care pot deruta camerele bazate pe inteligență artificială. Croiala largă și asimetrică îngreunează, de asemenea, identificarea de către software a genului persoanei filmate.

„Principala problemă este, pur și simplu, că nu știm unde ajung datele”, explică designerul Nicole Scheller. Datele digitale, spune ea, sunt noua resursă. Scheller dă ca exemplu Meta, compania care deține Instagram și care vinde, printre altele, ochelari cu camere încorporate.

Cel mai bine vândut produs al startupului este o husă pentru telefon care îl deconectează complet de la rețea. Este blocată inclusiv localizarea prin GPS, astfel încât dispozitivul nu mai poate fi urmărit.

Eșarfa cu cod QR împotriva fotografiilor nedorite

Ideea Urban Privacy i-a venit lui Scheller în timp ce studia designul vestimentar. La acea vreme, lucra la proiecte care urmăreau să contracareze supravegherea.

„Sistemele de supraveghere încearcă să identifice oamenii, în timp ce moda este un mijloc prin care identitatea este exprimată în exterior. De aceea, mi se pare interesant să folosim moda atât pentru a proteja identitatea, cât și pentru a atrage atenția asupra problemei, tocmai pentru că aceste produse ies atât de mult în evidență”.

Produsele sunt, într-adevăr, greu de ignorat. Un exemplu este eșarfa cu un cod QR. Atunci când cineva încearcă să o fotografieze, pe ecran îi apare un link către site-ul no-photos-pls.com.

„Avem impresia că interesul și gradul de conștientizare în legătură cu această problemă sunt în creștere. Tot mai mulți oameni discută despre ea, iar subiectul devine mai vizibil pe multe platforme, ceea ce este foarte bine. Simțim și că oamenii reacționează mai mult”, spune Daniel Preuß.

Nevoia unor astfel de produse ar putea crește și mai mult în următorii ani, pe măsură ce tehnologia capătă un rol tot mai important în viața de zi cu zi.

Camere inteligente în gări

Camerele de supraveghere sunt tot mai răspândite în spațiile publice. În martie, ministrul de Interne german Alexander Dobrindt și-a anunțat planul de a instala în gări camere inteligente care colectează date biometrice.

Organizația neguvernamentală AlgorithmWatch a criticat inițiativa: „AlgorithmWatch a avertizat în repetate rânduri că măsurile de supraveghere planificate ar crea condițiile pentru urmărirea generalizată a tuturor persoanelor aflate în spațiul public și ar însemna sfârșitul anonimatului. Amenințarea permanentă a supravegherii îi descurajează pe oameni să se implice politic sau să desfășoare anumite activități, precum solicitarea de consiliere în privința avortului.”

Sindicatul Poliției Germane, GdP, susține însă supravegherea video cu inteligență artificială în gări. Organizația a transmis pentru Euronews: „GdP consideră că folosirea sistemelor video bazate pe inteligență artificială în spațiile publice poate fi un sprijin util pentru activitatea poliției. În condițiile în care numărul intervențiilor crește, personalul este limitat, iar volumul de date este mare, aceste sisteme pot ajuta la identificarea mai rapidă a situațiilor neobișnuite, la sprijinirea mai precisă a polițiștilor și la accelerarea analizării imaginilor video.”

Camerele inteligente sunt deja folosite în mai multe orașe, de cele mai multe ori fără analizarea datelor biometrice. Persoanele filmate sunt reprezentate, în schimb, sub forma unor linii simple. O excepție este landul Hessa.

Acolo, poliția testează recunoașterea facială biometrică în timp real, inclusiv în zona gării din Frankfurt. Scopul este identificarea persoanelor care ar putea comite atacuri teroriste. Poliția intenționează să folosească tehnologia și pentru găsirea persoanelor dispărute sau a victimelor răpirilor.