Roboții viitorului, prezentați la Shanghai: Unii sunt antrenaţi pentru a lucra în medii riscante şi repară linii electrice

Roboții viitorului, prezentați la Shanghai: Inteligența artificială i-a pregătit pentru intervenții în cele mai periculoase medii. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Roboții autonomi au fost vedetele unei conferințe majore de inteligență artificială din Shanghai, unde au demonstrat că sunt pregătiţi pentru utilizarea comercială pe scară largă. S-au despachetat singuri, au reparat linii electrice de înaltă tensiune și au demonstrat o precizie remarcabilă în toate sarcinile pe care le-au avut de îndeplinit.

Conferinţa Mondială de Inteligență Artificială 2026 a debutat cu un adevărat spectacol pentru vizitatori. Roboții s-au dovedit utili în sarcini cotidiene, de la folosirea unui aparat foto obișnuit pentru a face o fotografie, până la a fi adversari la tenis de masă. Mulți au demonstrat și mișcările de mare precizie necesare în producție și asamblare. În doar cinci secunde, un robot poate ridica un șurub de 5 milimetri și îl poate înfileta cu precizie milimetrică.

"Am integrat control de forță și senzori multi-modali, inclusiv sisteme de vedere artificială, în acești doi roboți. Asta ne permite să garantăm o precizie operațională cu o marjă de eroare de doar 0,5 milimetri", a explicat Zeng Lingwei, inginer la JAKA Robotics.

Dacă roboții industriali excelează la sarcini de producție de mare precizie, roboții destinați consumatorilor aduc și ei surprize creative și interactive la eveniment.

"Acesta este Qiyuan T1 al nostru, primul robot personal transformabil din lume", a precizat Li Wenzhuo, inginer la Qiyuan Robotics, în cadrul unui interviu.

Ulterior, acesta i-a spus robotului: "Yuanzai, transformă-te!", iar după câteva secunde a adăugat: "După cum vedeți, acum a luat forma unui câine".

Tehnologia IA integrată reconfigurează și activitățile de mentenanță cu risc ridicat din infrastructură. Un robot a fost folosit pentru a repara linii electrice de înaltă tensiune.

"Pe o rețea de peste 10.000 de kilometri de linii electrice, am înregistrat anul trecut aproape 1.500 de defecte cauzate de știfturi lipsă. Este o activitate cu risc ridicat, pentru că implică atât înălțimea, cât și circuitele electrice sub tensiune.

Am colectat peste 10.000 de date din operațiuni de reparare a știfturilor și am antrenat sistemul cu un model multi-modal de mari dimensiuni, ceea ce îi permite robotului să își planifice singur pașii și să realizeze o potrivire precisă", a explicat Zhang Letian, expert tehnic la Centrul de Cercetare AI din cadrul China Southern Power Grid Digital Group.

Cu tema "Parteneriat pentru inteligență artificială, pentru un viitor mai luminos", evenimentul reuneşte peste 1.100 de companii din domeniul tehnologiei.