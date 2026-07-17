A fost concediat abuziv după 15 ani de muncă. A refuzat despăgubiri de 20.000 de euro, iar acum va primi peste 64.000 de euro

Instanța a declarat concedierea abuzivă și a obligat compania să aleagă între reintegrarea fostului angajat sau plata unei despăgubiri de 64.267,03 euro. Foto: Getty Images

Un fost angajat Leroy Merlin din Spania va primi o despăgubire de peste 64.000 de euro, după ce Tribunalul Suprem a decis că acordul de încetare a contractului, semnat chiar în ziua concedierii, nu poate produce efecte juridice. Magistrații au concluzionat că documentul era redactat neclar, iar salariatul nu a avut timpul necesar pentru a-l analiza sau pentru a solicita consiliere înainte de a renunța la drepturile sale, potrivit lindependant.fr.

Bărbatul lucra în cadrul companiei din 2006, iar din 2019 ocupa funcția de șef de departament, fiind remunerat cu un salariu lunar de 3.396,95 euro. În septembrie 2021, acesta a fost concediat disciplinar, compania acuzându-l de lipsă de rigoare în activitate, întârzieri în răspunsurile către clienți și dificultăți în coordonarea echipei.

Bărbatul a acționat compania în instanță

În aceeași zi în care i-a fost comunicată concedierea, reprezentanții companiei i-au prezentat și un acord de tranzacție. Prin acel document, Leroy Merlin recunoștea că încetarea contractului era nejustificată și îi oferea o compensație de 20.000 de euro, sumă mult mai mică decât despăgubirea la care ar fi avut dreptul potrivit legislației spaniole.

Ulterior, la procedura de conciliere, fostul angajat a refuzat să confirme înțelegerea și a contestat în instanță atât concedierea, cât și valabilitatea acordului semnat.

În primă instanță, Tribunalul Muncii din Tarragona a considerat că documentul era valabil și a dat câștig de cauză angajatorului. Hotărârea a fost însă anulată de Înalta Curte de Justiție din Catalonia, care a apreciat că textul acordului era ambiguu și includea clauze prin care salariatul renunța la dreptul de a acționa în justiție, fără ca acestea să fie formulate suficient de clar.

Instanța a considerat concedierea abuzivă

Instanța a declarat concedierea abuzivă și a obligat compania să aleagă între reintegrarea fostului angajat sau plata unei despăgubiri de 64.267,03 euro.

Compania a atacat decizia la Tribunalul Suprem al Spaniei, însă recursul a fost respins prin hotărârea pronunțată la 10 iunie 2026.

Judecătorii au reținut că acordul a fost semnat simultan cu notificarea concedierii, fără dovezi că salariatul ar fi avut posibilitatea să îl studieze, să ceară sfatul unui specialist sau să înțeleagă consecințele renunțării la o despăgubire semnificativ mai mare.

Potrivit motivării instanței, formularea documentului era confuză și condiționa plata compensației de acceptarea concedierii în cadrul procedurii de conciliere, aspect care a creat o stare de incertitudine pentru angajat.

Prin decizia definitivă, Tribunalul Suprem a menținut hotărârea pronunțată anterior de Înalta Curte de Justiție din Catalonia, astfel că fostul salariat poate primi despăgubirea de peste 64.000 de euro, dacă angajatorul nu optează pentru reintegrarea sa în companie.