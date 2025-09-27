„E o cursă pe care nu ne permitem să o pierdem”. Germania anunță că piloții săi vor avea autorizațe să distrugă dronele rusești

27 Sep 2025

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat, sâmbătă, că Germania își va actualiza legea securității aviatice pentru a acorda forțelor armate un rol în apărarea anti-drone și inclusiv că piloții vor avea autoritate să doboare aparate de zbor ostile care pătrund în spațiul aerian intern, relatează Politico.

Dobrindt a vorbit despre creșterea puternică a numărului de incursiuni de drone în Germania și în țările vecine, descriind-o drept „o amenințare hibridă constantă” care variază de la intrarea unor mici drone comerciale până la roiuri coordonate de drone militare.

„Suntem în mijlocul unei curse a înarmării – între amenințarea cu drone și apărarea în fața dronelor. Este o cursă pe care nu ne permitem să o pierdem”, a declarat Dobrindt, la Berlin.

Decizia luată în legislativul german vine în contextul unei noi incursiuni cu drone în Danemarca și în nordul Germaniei – incidente care au intensificat îngrijorările cu privire la securitate și spionaj.

În Danemarca, multiple aeroporturi și instalații militare au raportat despre prezența dronelor care le survolează, în ultimele zile. Principalul aeroport din Copenhaga a fost închis timp de mai multe ore, la începutul săptămânii, după ce drone de mari dimensiuni au fost văzute survolând în spațiul aerian restricționat.

Propunerea lui Dobrindt se bazează pe două elemente – în primul rând, ministrul a spus că va înființa un centrul național pentru apărare în fața dronelor, acesta urmând să preia resurse de la poliția federală, polițiile locale ale landurilor, de la agenția federală anti-infracționalitate și de la armata germană.

Centrul va antrena agenți, va promova proiecte de cercetare și va coordona noi tehnologii de interceptare, de la bruiaj și sisteme de preluare pentru contramăsuri „dronă anti-dronă”.

În al doilea rând, Germania își va amenda Legea Securității Aviatice, originară din 2005. Lege actualizată va permite explicit Bundeswehr-ului să acționeze atunci când capacitatea poliției este insuficientă

„În mod evident, asta include și opțiunea de a doborî dronele”, a accentuat Dobrindt.

Actuala legislație germană permite doar bruiajul semnalului sau sistemelor de internet ale dronelor, măsuri ineficiente în fața dronelor militarizate sau de dimensiuni mari.

Pe baza Constituției Germaniei, armata nu are nevoie să participe la punerea în aplicare a legii interne, iar desfășurările pe teritoriul național sunt permise doar în cazuri foarte specifice de dezastru natural sau când autoritățile civile cer formal sprijin.

În ciuda acestor prevederi constituționale, amendamentele vor fi prezentate parlamentului în această toamnă, a declarat Dobrindt.