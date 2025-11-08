”E uimitor cum funcționează așa bine”. Cum au ajuns vechile plase de pescuit din Franța să îi apere pe ucraineni de dronele rusești

Vechile plase de pescuit din Franța au ajuns să îi apere pe ucraineni de dronele rusești. FOTO: Profimedia Images

În porturile de pescuit de pe coasta Bretaniei din Franța, plasele de pescuit uzate sunt strânse pe mal, deoarece după 12-24 de luni de utilizare nu mai pot fi folosite. Până acum, aproximativ 800 de tone de plase aruncate anual reprezenta o problemă. Însă acum, aceste plase din păr de cal sunt trimise în Ucraina pentru a proteja soldații și civilii de dronele rusești.

Organizația caritabilă Kernic Solidarités a expediat două loturi de plase, cu o lungime totală de 280 de kilometri, pentru a ajuta la protejarea frontului, unde luptele sunt cele mai intense, scrie The Guardian.

Rusia folosește drone mici, echipate cu explozibili, pe care le direcționează prin telecomandă pe distanțe de până la 25 de kilometri. Ucraineanilor le este utilă această plasă pentru a crea tuneluri în care elicele dronelor sunt prinse, așa cum păianjenii prind muștele în pânza lor.

„În ultimii doi ani, războiul s-a transformat. Înainte nu ne gândeam la drone, dar acum este un război cu drone,” a spus Christian Abaziou, 70 de ani, responsabil de logistica cu Kernic Solidarités. Abaziou a adăugat: „La început erau folosite de medici pentru a proteja taberele medicale de la front, dar acum sunt utilizate pe drumuri, poduri, la intrările în spitale... Este uimitor că ceva atât de simplu funcționează atât de bine.”

Gérard Le Duff, președintele Kernic Solidarités și nepotul unui pescar din Bretania, a menționat: „Ambasadorul Ucrainei a venit în Bretania și ne-a mulțumit pentru ceea ce facem. Nu sucem lipsă de plase de pescuit în această regiune. Problema este că unele dintre companiile care le reciclează s-au închis. Dacă le vor pentru a crea pereți anti-drone și a salva vieți în Ucraina, le pot avea.”

Kernic Solidarités a fost înființată după ce Le Duff și Abaziou au fost contactați de ucraineni locali care cereau ajutor cu îmbrăcăminte, alimente și provizii medicale pentru comunitățile din Ucraina. Cei 20 de voluntari ai organizației au dus două transporturi de ajutoare pe o distanță de 2.300 km până la granița Ucrainei cu Polonia.

„Când am aflat că Ucraina are nevoie de plase, comunitatea pescarilor a reacționat rapid,” a spus Le Duff.

Rusia folosește drone similare cu cele comerciale, care pot fi dirijate prin telecomandă și sunt echipate cu explozibili. Piloții ruși, cu ajutorul unui flux video în timp real, le dirijează către țintele lor. În unele zone, forțele ucrainene spun că nimic nu se mișcă fără a atrage atenția unui roi de drone kamikaze.

Plasele de pescuit sunt întinse între stâlpi pentru a crea tuneluri sau sunt folosite pentru a acoperi tranșeele și vehiculele. Dronelor ucrainene le sunt atașate și bucăți de plasă pentru a le lăsa să cadă asupra dronelor inamice.

În luna iulie a acestui an, Ucraina se confruntă cu mai mult de 500 de drone pe zi.

De asemenea, sute de tone de plase vechi au fost donate de pescari din Suedia și Danemarca. Jean-Jacques Tanguy, fost președinte al comitetului de pescuit din Finistère, a spus că pescarilor locali le face plăcere să ajute efortul de război. „Sunt mândri să știe că materialul lor folosit ajută la salvarea de vieți,” a spus el pentru AFP.

Abaziou a spus că asociația nu mai dispune de fonduri pentru a trimite mai multe provizii în acest an și că discuțiile sunt în desfășurare pentru ca Ucraina să trimită camioane pentru a ridica plasele.

Iryna Rybakova, purtătoare de cuvânt a Brigăzii 93 Mecanizate din Ucraina, a declarat pentru Radio Free Europe că tunelurile de plasă anti-drone sunt instalate în regiunea Donetk, din care aproximativ 75% este acum sub controlul forțelor ruse. Ea a adăugat că piloții dronelor inamice găsesc din ce în ce mai multe modalități de a pătrunde prin plase.

Abaziou, un fost comerciant de legume, a spus că ucrainenii pe care i-a întâlnit au fost emoționați de sprijinul comunităților de pescari din Bretania: „Faptul că cei din industria pescuitului de pe cealaltă parte a Europei trimit plase pentru a-i ajuta să se apere a adus câteva lacrimi în ochii lor.”