“E un grup de izolaționiști la Pentagon”. Adrian Zuckerman dezvăluie cine este în spatele deciziei de reducere a trupelor americane

Adrian Zuckerman a comentat insultele adresate de Oana Gheorghiu lui Donlad Trump Foto: Agerpres

Fostul ambasador al SUA în România Adrian Zuckerman a comentat, miercuri seară, în emisiunea "Sinteza Zilei", decizia Pentagonului de a reduce numărul de trupe americane din România. Acesta a declarat că speră că va exista o revenire asupra acestei decizii, așa cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, când un grup de izolaționiști din Pentagon au luat decizii greșite pe cont propriu, corectate ulterior de președintele SUA:

“Pentagonul a mai făcut lucrurile astea. Sunt unii acolo care cred în izolaționism sub viziunea că vor să trimită trupe în China, că vor să se pregătească pentru China. Dar 1.000 de trupe din România în China nici nu contează. Pentagonul a făcut același lucru în trecut, fără să se consulte cu președintele Trump a decis să oprească niște bani și rachete pentru Ucraina. Omul care a făcut asta a fost dat afară.

E un grup de izolaționiști la Pentagon, poate sunt și alții. Cine nu era la Washigton astăzi? Președintele Trump, Marco Rubio și s-au întâmplat multe lucruri din astea făcute de acești izolaționiști sau persoane care încearcă să schimbe lucrurile prin impresia că întăresc frontul de et, nu din Europa, dar din China. Eu sper să facă încă o considerație la asta”.

Ce reproșuri are Adrian Zuckerman pentru autoritățile de la București

Adrian Zuckerman a mai precizat că înainte ca Donald Trump să își termine primul mandat, se lua în calcul ca în România să ajungă încă 5.000 de soldați cu brigadă stiker, dar administrația Biden a oprit acest proces:

“Dacă e o critică de făcut aici e că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, astăzi, nu s-a întâmplat ieri. E un proces de luni, uneori chiar de mai mulți ani. Eu nu știu cât de implicați au fost nu numai miniștri, că deciziile astea nu se fac la nivel de miniștri, sunt planuri, echipe din fiecare parte stau jos ca să înțeleagă aici, ce trebuie acolo. E un plan strategic nu doar între România și SUA. Lucrul ăsta nu se decide între doi oameni peste noapte. Nu se face așa ceva fără implicarea NATO. Unde au fost echipele române, oamenii de la servicii, de la Pentagon? Sunt multe implicații. Eu zic că nu s-au terminat. Marea Neagră e o regiune foate imprortantă de securitate, unde rușii au luat Crimeea și împiedică circulația de vapore civile și amenință restul Ucrainei”.

Totodată, fostul ambasador al SUA a mai precizat că ministrul de Externe, Oana Țoiu a avut un discurs entuziast la finalul întâlnirii cu Marco Rubio, ceea ce nu s-a reflectat în decizia anunțată astăzi de Pentagon.

“Eu nu am fost la discuțiile dintre Oana Țoiu și Rubio, dar ce a înțeles ea e exact opusul față de ce s-a întâmplat”.

Ce spune Adrian Zuckerman despre insultele adresate de Oana Gheorghiu lui Donald Trump

De asemenea, fostul ambasador american a spus că se simte insultat, ca american, de jignirile adresate de Oana Gheorghiu președintelui Donald Trump. Acesta a remarcat faptul că Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier de Ilie Bolojan, nu și-a cerut scuze, ci doar a explicat că nu deținea o funcție publică când a scris despre Donald Trump că este “un caracter mizerabil”:

“Un lucru complicat și un lucru la care mulți oameni se supără acum. Ce a spus această doamnă despre președintele Trump nu ar fi trebuit să spună nimeni. Faptul că a spus aceste lucruri înainte să ajungă la Guvern, în opinia mea e mai bine că arată adevărul, ce crede despre lucruile astea iar la Guvern poate o să se modereze. Ceea ce este interesant este că nu și-a cerut scuze și că a spus doar că a spus lucrurile aste înainte să fi fost la Guvern. Pentru mine ca american mă simt insultat de lucrurile astea”.

Adrian Zuckerman a mai precizat că este convins că informațiile despre insultele Oanei Gheorghiu la adresa lui Donald Trump au ajuns deja la Casa Albă, fapt care ar putea afecta o posibilă vizită a lui Nicușor Dan în SUA:

“Lucrul ăsta se știe deja, e în toată presa ce a spus. Și a spus nu numai o dată, ci de mai multe ori”.

