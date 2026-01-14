Echipajul Crew-11 este evacuat de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS). NASA nu a dezvăluit identitatea astronautului bolnav

Lansarea echipajului Crew-12 din Florida, următoarea misiune din cadrul rotaţiei echipajului de la bordul ISS, este programată pentru jumătatea lunii februarie. Foto: Facebook/International Space Station

Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) urmează să fie evacuat, miercuri, din motive medicale. Este pentru prima dată când NASA apelează la această procedură, după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată. Identitatea astronautului bolnav nu a fost dezvăluită, dar NASA a precizat că boala nu reprezintă o urgență, însă misiunea spațială a Crew-11 se încheie cu o lună mai devreme decât ar fi trebuit, relatează Agerpres.

Cei patru membri ai echipajului, astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez (JAXA) Kimiya Yui şi cosmonautul Oleg Platonov (Roskosmos) au fost nevoiţi să-şi scurteze misiunea de 6 luni cu aproape o lună.

Medicul-şef al NASA, James Polk, a declarat că starea astronautului este stabilă acesta trebuie să se întoarcă pe Pământ pentru examinări medicale care nu sunt în prezent posibile la bordul ISS.

Problema de sănătate a determinat deja NASA să anuleze o ieşire în spaţiu planificată joi, la care ar fi luat parte astronauţii americani Zena Cardman şi Michael Fincke.

Cei doi, împreună cu astronautul nipon Kimiya Yui şi cosmonautul rus Oleg Platonov, se află la bordul ISS de la începutul lunii august şi urmau să rămână la bordul laboratorului spaţial alte câteva săptămâni.

Lansarea echipajului Crew-12 din Florida, următoarea misiune din cadrul rotaţiei echipajului de la bordul ISS, este programată pentru jumătatea lunii februarie.

Călătoria Crew-11 înapoi pe Terra va fi relativ scurtă. Capsula Crew Dragon Endeavour, aparţinând SpaceX, urmează să amerizeze în apele Pacificului, în largul coastei californiene, joi, la ora 08:41 GMT, la doar 51 de minute după aprinderea motoarelor pentru coborârea de pe orbită.



Acest program se poate însă modifica. „Echipa de control a misiunii continuă să monitorizeze condiţiile din zona de recuperare, deoarece detaşarea capsulei SpaceX Dragon depinde de disponibilitatea sa, de disponibilitatea echipei de recuperare, de vreme, de starea mării şi de alţi factori”, au scris oficialii NASA.