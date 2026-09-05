„Economia Rusiei riscă să o ia razna”. Un consilier important al lui Putin avertizează că războiul din Ucraina nu mai e sustenabil

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Economia Rusiei riscă să „o ia razna” dacă va fi reorganizată exclusiv în jurul nevoilor complexului militar-industrial, a avertizat, marți, Boris Titov, emisarul lui Vladimir Putin pentru dezvoltare internațională, citat de Reuters.

Declarațiile făcute de Titov pentru publicația economică RBC reprezintă un semn rar de îngrijorare în cercurile apropiate Kremlinului față de presiunile tot mai mari asupra unei economii care încetinește, în timp ce Kremlinul încearcă să obțină victoria în războiul din Ucraina, ajuns la patru ani și jumătate.

Titov, numit în 2024 reprezentant special al lui Putin pentru relațiile cu organizațiile internaționale în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabilă, este un om de afaceri bogat care a deținut cel mai mare producător rus de vin spumant. El a condus o influentă organizație a oamenilor de afaceri și a candidat la președinție în 2018.

„Economia militară și cea civilă au existat întotdeauna în simbioză, peste tot. Multe invenții tehnice utile tuturor au apărut în interiorul complexului militar-industrial. Cheia este păstrarea echilibrului”, a declarat Titov pentru RBC.

Rusia a crescut taxele, a început o amplă redistribuire a proprietăților, a încurajat companiile să contribuie la finanțarea războiului și, cel mai recent, i-a amenințat pe proprietarii de afaceri care nu fac suficient pentru a-și proteja întreprinderile și infrastructura împotriva dronelor ucrainene.

Adepții unei linii dure în război și unii oficiali guvernamentali invocă frecvent drept model reorganizarea economiei sovietice sub dictatorul Iosif Stalin în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, amintind sloganul vremii: „Totul pentru front, totul pentru victorie”.

„Modul berserk” nu poate fi menținut mult timp, spune Titov

Această abordare începe să întâmpine o opoziție prudentă, dar tot mai vizibilă, din partea mai multor sectoare.

„Asta nici măcar nu mai este o economie, ci un fel de «mod berserk», care poate exista doar pentru o perioadă foarte limitată și a cărui necesitate trebuie analizată cu mare atenție”, a spus Titov înaintea unui important forum economic la care Putin va participa săptămâna aceasta în Extremul Orient rusesc.

RBC a explicat că termenul „berserk” provine de la războinicii din mitologia nordică despre care se spunea că intrau într-o stare asemănătoare transei, posibil indusă de droguri, care le permitea să lupte cu o ferocitate extremă și să ignore durerea.

Economia Rusiei ar putea să crească cu doar 0,4% în acest an, iar multe sectoare fără legătură cu industria militară stagnează sau se contractă. Atacurile ucrainene asupra unor obiective economice, precum rafinării, depozite ale platformelor de comerț online și infrastructura pentru exporturile de petrol și cereale, ar putea reduce și mai mult această rată de creștere.

Declarațiile lui Titov sunt în linie cu avertismentul făcut luna trecută de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care a spus că „distrugerea unei economii normale este echivalentă cu distrugerea întregii țări”.

Andrei Klepaci, economistul-șef al băncii de stat pentru dezvoltare, și-a pierdut postul, luna trecută, după ce a vorbit public despre problemele economice provocate de război.

Rusia va organiza, luna aceasta, „alegeri” parlamentare, de la care singurul partid politic care cerea deschis încheierea războiului a fost exclus. Sondajele arată o oboseală tot mai mare față de conflict și o creștere a sprijinului pentru un acord de pace. Alegerile în Rusia sunt fictive, exerciții goale de conținut la care câștigătorul este pre-stabilit.

Această stare de spirit este alimentată și de zvonurile persistente privind o mobilizare militară de amploare după alegeri, pentru o ultimă ofensivă menită să cucerească întreaga regiune Donbas din Ucraina. Kremlinul susține că aceste informații sunt false.