Emiratele vor să scape complet de dependența de Strâmtoarea Ormuz. Planul de aproape 3.000 de miliarde de dolari

5 minute de citit Publicat la 22:35 02 Noi 2026 Modificat la 22:35 02 Noi 2026

Arabia Saudită. sursa foto: Getty

Economiile din Golf plătesc scump războiul din Iran: Fondul Monetar Internațional estimează o scădere de 5% a creșterii economice în regiune anul acesta, cu prăbușiri de două cifre în Kuweit, Bahrain și Qatar, țări aproape complet dependente de Strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times.

Riyadh Air, compania aeriană de lux cu care Arabia Saudită își face mari speranțe, își transportă pasagerii internaționali cu autocarul spre și dinspre un aeroport alternativ, aflat la patru ore și jumătate de hubul său, avariat în urma unor atacuri.

Cea mai importantă conferință de investiții a Arabiei Saudite a fost amânată pentru anul viitor.

Sediul gigantului petrolier de stat Saudi Aramco a fost lovit, la fel ca o conductă de importanță critică. Navele care se încumetă să traverseze strategica Strâmtoare Ormuz rămân în bătaia Iranului și iau foc în urma atacurilor cu rachete și drone. Momentul este unul deosebit de tensionat, iar riscul unei escaladări a războiului este tot mai mare.

În întreaga regiune a Golfului, războiul din Iran, care intră acum în a noua lună, și conflictul izbucnit în Yemen pun la grea încercare capacitatea țărilor de a face afaceri ca de obicei.

Săptămâna aceasta ar putea aduce un nou test. Conferința de energie ADIPEC, la care participă directori de companii și miniștri din întreaga lume, a început luni la Abu Dhabi.

Cel puțin un lider important din industrie, Darren Woods, directorul executiv al Exxon Mobil, a decis să nu participe din cauza problemelor de securitate din regiune, potrivit unei surse din anturajul acestuia.

Organizatorii evenimentului au transmis într-un comunicat că „participarea la nivel înalt este foarte puternică“, dar nu au comentat motivele retragerii lui Woods.

Creșterea economică din statele Consiliului de Cooperare al Golfului, un bloc regional al țărilor arabe, va scădea cu 5% anul acesta, potrivit Fondului Monetar Internațional. Kuweitul, Bahrainul și Qatarul se așteaptă la contracții de două cifre, pe fondul dependenței aproape totale de Strâmtoarea Ormuz, aflată sub asediu, pentru a-și vinde produsele energetice în lume.

Duminică, guvernul saudit a anunțat că economia regatului s-a contractat cu 3,8% față de anul trecut în trimestrul încheiat în septembrie. Principalul motor al acestei scăderi a fost, de departe, prăbușirea cu 20,4% a activității petroliere.

Situația ar putea fi și mai gravă. Conductele care permit Arabiei Saudite, dar și Emiratelor Arabe Unite, să ocolească Strâmtoarea Ormuz au contribuit la menținerea fluxului de petrol, la fel ca amplă operațiune a armatei americane de protejare a navelor din strâmtoare.

Însă, cu cât luptele se prelungesc, cu atât este pusă în pericol capacitatea celor două state de a se reinventa ca oaze de stabilitate într-o regiune volatilă și de a dezvolta sectoare precum turismul și tehnologia.

Bugetele guvernamentale din perioada următoare vor pune, cel mai probabil, un accent mai mare pe proiectele de reziliență. Asta înseamnă mai mulți bani pentru redirecționarea conductelor sau pentru creșterea cheltuielilor militare.

Traficul de pe Aeroportul Internațional din Dubai, cel mai aglomerat hub din lume, rămâne sub nivelul de anul trecut, în condițiile în care unele companii aeriene internaționale își mențin suspendate zborurile către regiune.

„Dincolo de hidrocarburi, turismul, inclusiv aviația și sectorul hotelier, precum și piața imobiliară au fost lovite de șocul de încredere și rămân expuse incertitudinii prelungite privind posibilitatea unei noi escaladări“, a declarat într-un e-mail Aurelian Mali, vicepreședinte al Moody’s Ratings din Dubai.

„Incertitudinea prelungită și percepția permanent ridicată a riscurilor ar putea afecta modelele economice non-petroliere ale unor țări, construite pe securitate, siguranță și stabilitate macroeconomică“, a adăugat el.

Singura economie care se așteaptă să crească anul acesta este Omanul, monarhia din Golf cu cea mai lungă coastă la Marea Arabiei și, prin urmare, mai puțin dependentă de Strâmtoarea Ormuz. Potrivit FMI, creșterea economică ar urma să urce la peste 4% anul acesta, față de 2,4% în 2025, Omanul beneficiind de prețurile mai mari ale petrolului și de capacitatea de a-și livra produsele fără perturbări majore.

În celelalte țări, însă, oficialii se grăbesc să-și consolideze rezervele pentru a fi pregătiți pentru noi runde de conflict și pentru a menține fluxul de exporturi și investiții.

În Emirate, guvernul, care deține active suverane de aproape 3.000 de miliarde de dolari, a promis să reducă la „zero“ dependența țării de Strâmtoarea Ormuz, intensificând investițiile în porturi și conducte alternative.

Războiul a pus în pericol chiar și unele dintre marile ambiții ale regiunii în domeniul inteligenței artificiale, un pilon esențial al planurilor statelor din Golf de a-și diversifica economiile dincolo de petrol.

Anul trecut, Qatarul, Arabia Saudită și Emiratele au anunțat planuri de investiții legate de AI în valoare de 120 de miliarde de dolari. Statele au curtat unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din Silicon Valley pentru a construi centre de date în deșerturile lor.

Emiratele au folosit conferința de energie de luni pentru a-și prezenta ambițiile în domeniul AI. Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a semnat patru acorduri cu companii din Abu Dhabi, inclusiv unul pentru implementarea celui mai nou sistem de AI destinat mediului de afaceri la Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi.

În paralel, se discută acum și despre dispersarea locațiilor centrelor de date planificate și chiar despre construirea unora dintre ele în subteran, la adăpost de rachete și drone. Centre de date din Emirate și Bahrain au fost lovite de roiuri de drone iraniene la începutul războiului.

Deocamdată, marii investitori continuă să mizeze pe potențialul pe termen lung al regiunii.

Săptămâna trecută, Apollo Global Management a anunțat că preia un pachet de 10% din Mubadala Capital, divizia de administrare a activelor alternative a unui fond suveran de 385 de miliarde de dolari din Abu Dhabi.

Iar Investcorp, un administrator de active cu sediul în Bahrain, s-a alăturat unui consorțiu de investitori saudiți pentru a cumpăra o companie locală de echipamente și siguranță împotriva incendiilor.

Compania de private equity Advent, cu sediul la Boston, s-a alăturat luna trecută altor entități financiare care și-au deschis birouri în Abu Dhabi.

Mulți analiști se așteaptă ca economia regiunii să-și revină rapid anul viitor. Cele mai recente prognoze ale FMI, publicate luna trecută, anticipează creștere aproape generalizată în 2027, inclusiv 7,9% în Arabia Saudită și 18,8% în Qatar.

Aceste estimări pornesc de la premisa că ostilitățile se vor domoli suficient încât sectorul energetic să revină anul viitor la condițiile de dinainte de război. Cu toate acestea, Fondul a avertizat că efectele economice sunt „extrem de incerte“, din cauza numeroaselor moduri în care războiul a erodat încrederea în regiune și a schimbat echilibrele politice.

„Cred că dilema dintre termenul scurt și cel lung reprezintă miezul problemei“, a declarat Tim Callen, fost oficial al Fondului Monetar Internațional în Arabia Saudită, în prezent cercetător invitat la Arab Gulf States Institute din Washington.