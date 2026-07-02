Egiptul caută în deșert zăcăminte uriașe de metale rare, inclusiv "aurul uitat" al faraonilor: "Ar putea schimba economia Africii"

Mineritul contribuie în prezent cu abia 1% la PIB; guvernul egiptean și-a stabilit obiectivul de a crește această pondere la 6%. FOTO: Hepta

Egiptul accelerează căutările pentru zăcăminte uriașe de minerale în deșert, într-un program care ar putea transforma nu doar economia țării, ci și dinamica resurselor de pe întreg continentul african.

În adâncul deșertului estic al Egiptului, la doar câțiva kilometri de orașul Marsa Alam de la Marea Roșie, o echipă de arheologi a descoperit în ultimii ani un complex extraordinar de extracție și procesare a aurului, datând de acum aproximativ 3.000 de ani. Facilitățile scoase la lumină includ ateliere de zdrobire și măcinare, bazine de decantare și cuptoare din lut, precum și locuințe, temple și clădiri administrative, potrivit El Pais.

Arheologii au stabilit că activitatea minieră din sit a fost concentrată în perioada intermediară a Egiptului Antic, între dinastiile a XXI-a și a XXV-a, la aproximativ 300 de ani după o „goană după aur” regională care i-a determinat pe faraonii Thutmose al III-lea și Amenhotep al IV-lea să trimită expediții ce au identificat peste două sute de zăcăminte de aur. Deși cele mai vechi dovezi ale zăcămintelor din regiune preced aceste domnii, unele dintre cele mai emblematice misiuni în aceste teritorii ostile au fost organizate în timpul acestor faraoni.

Egiptul a anunțat în luna mai primul său studiu geologic național din ultimele patru decenii, care acoperă deșertul estic, precum și zonele de la vest de Nil și din Sinai. Pentru acest proiect, va colabora cu compania spaniolă Xcalibur, lider mondial în utilizarea tehnologiilor geofizice aeriene și a inteligenței artificiale pentru cartografierea resurselor subterane din aer, identificarea zonelor promițătoare pentru minerit și reducerea astfel a riscurilor pentru investițiile viitoare.

În ciuda unei îndelungate tradiții extractive și a faptului că este considerată o țară cu resurse minerale semnificative, mineritul contribuie în prezent cu abia 1% la PIB; guvernul egiptean și-a stabilit obiectivul de a crește această pondere la 6%. Pentru a atinge acest obiectiv, Cairo a adoptat reforme pentru a face sectorul mai atractiv și competitiv, inclusiv modificări ale sistemului de licențiere și ale împărțirii veniturilor. Însă impulsionarea reală a industriei depinde mai întâi de cartografierea temeinică a subsolului extins al țării.

Dincolo de aurul dorit de faraoni, Egiptul ar putea deține o varietate importantă de minerale, inclusiv vaste depozite de nisipuri negre de-a lungul coastei mediteraneene, care ar putea conține cantități mari de minerale grele precum titan, zirconiu și valoroasele pământuri rare. Țara are, de asemenea, rezerve promițătoare de fosfați și cuarț, iar deșertul estic adăpostește zăcăminte de cupru și zinc.

Pentru a localiza aceste resurse cu precizie, Xcalibur operează o flotă de 45 de aeronave, inclusiv avioane și elicoptere, echipate cu sisteme geofizice pentru scanarea unor suprafețe extinse și identificarea proprietăților de la suprafață și din subteran. Folosind tehnologii de ultimă generație în aceste „laboratoare zburătoare”, compania poate cartografia conductivitatea electrică a unui teren, măsura densitatea și detecta structurile geotermale. Pentru Cairo, identificarea zonelor cu potențial minier și începerea extracției brute reprezintă un prim pas. Cum valoarea reală constă în procesare și rafinare, țara mizează și pe dezvoltarea unei industrii emergente în jurul acestor activități, concentrată în prezent pe tratarea nisipurilor negre și a fosfaților — materii prime esențiale pentru una dintre principalele industrii de export ale Egiptului: îngrășămintele.

Mai mult, Egiptul nu vrea să rateze oportunitatea de a beneficia de cererea globală pentru minerale critice necesare tehnologiilor care vor susține tranziția energetică.