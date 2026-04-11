“Elefanții albi” ai lui Viktor Orban: De la un sens giratoriu în mijlocul câmpului la o “pădure” fără copaci, toate pe bani europeni

La ani de la construirea sensului giratoriu, încă nu există cale ferată. În schimb, sensul giratoriu zace neutilizat pe un câmp. Sursă colaj foto: Hepta/Captură video/Youtube/Atlatszo

Un sens giratoriu construit cu fonduri europene în vestul Ungariei a devenit simbolul corupției actualului guvern de la Budapesta. Deși a costat aproximativ 1,5 milioane de dolari și trebuia să deservească un viitor terminal feroviar de marfă, infrastructura lipsește încă, lăsând proiectul nefolosit ani la rând și alimentând criticile la adresa lui Viktor Orbán, potrivit CNN.

Sensul giratoriu a fost construit pentru a deservi un terminal de containere pe o nouă linie de cale ferată, care ar contribui la asigurarea unui acces mai bun la mare pentru această parte fără ieșire la mare a Europei Centrale. În loc să fie nevoite să treacă prin Budapesta, capitala Ungariei, mărfurile care sosesc de pe coasta Adriaticii ar tranzita rapid prin vestul țării în Slovacia, Republica Cehă, Polonia și nu numai.

Există însă o problemă. La ani de la construirea sensului giratoriu, încă nu există cale ferată. În schimb, sensul giratoriu zace neutilizat pe un câmp, așteptând ca guvernul maghiar să construiască calea ferată care l-ar face util.

Criticii prim-ministrului Viktor Orbán spun că proiectele de construcție finanțate de UE, cum ar fi acestea, sunt un monument al sistemului economic pe care guvernul său l-a construit în cei 16 ani de mandat. Succesul electoral al lui Orbán, spun ei, a combinat demonizarea neobosită a UE - prezentând-o ca o forță decadentă, liberală și corupătoare în Ungaria - în timp ce a acceptat cu bucurie sume uriașe de bani de la aceasta.

O mare parte din acești bani provin din inițiative menite să ajute membrii mai săraci și mai recenți ai blocului - mulți dintre ei făcând cândva parte din Pactul de la Varșovia - să-i ajungă din urmă pe vecinii lor mai bogați din Occident. Însă, înaintea unor alegeri parlamentare cruciale de duminică, oponenții se întreabă ce are Ungaria de arătat pentru toate aceste investiții, indicând o serie de ceea ce ei consideră a fi proiecte de construcție neterminate sau inutile.

„Orbán a fost cel mai mare căutător de rentă în anii 2010 ai Uniunii Europene. A fost o strategie conștientă”, a declarat pentru CNN Krisztián Orbán (fără legătură de rudenie), fondatorul Oriens, o firmă de investiții din regiune. De asemenea, el a subliniat succesul guvernului în atragerea fondurilor alocate, în comparație cu vecinii săi, adăugând că Orbán „a reușit să atragă o sumă uriașă de bani din UE”.

Zeci de mii de proiecte au primit finanțare europeană în Ungaria

Sensul giratoriu de lângă Zalaegerszeg, raportat pentru prima dată de site-ul de investigații maghiar Atlatszo, este unul dintre zecile de mii de proiecte din Ungaria care au primit finanțare UE de când Viktor Orbán a ajuns la putere. Tibor Navracsis, ministrul dezvoltării regionale, a declarat anul trecut parlamentului ungar că UE a finanțat 52.000 de proiecte în țară în perioada bugetară 2014-2020.

István János Tóth, directorul Centrului de Cercetare a Corupției din Budapesta, din Zalaegerszeg, a declarat că sensul giratoriu este un exemplu excelent de „elefant alb” – un proiect de construcție costisitor de construit și adesea de întreținut, dar care oferă o valoare redusă.

„Fără fondurile europene, Orbán nu ar fi putut implementa acest tip de sistem”, a declarat Tóth pentru CNN.

Organizația de supraveghere a corupției, Transparency International, a clasat Ungaria drept cea mai coruptă țară din UE. CNN a solicitat comentarii ministerului de externe al Ungariei și biroului prim-ministrului. Guvernul maghiar neagă de obicei acuzațiile de corupție sau își acuză oponenții că sunt ei înșiși corupți.

Lucrările la sensul giratoriu au început în perioada bugetară actuală a UE, care se întinde până în 2027. După ce a achiziționat un teren, Metrans – o companie de logistică care operează în regiune – plănuia să construiască un terminal de containere care să se conecteze la noua cale ferată, a cărei construcție este, de asemenea, programată.

La o ceremonie din 2021, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a pus piatra de temelie a noului terminal. Până la sfârșitul anului 2023, municipalitatea locală – cu ajutorul fondurilor UE – construise sensul giratoriu care urma să sprijine logistica din jurul terminalului, a declarat pentru CNN Zoltán Balaicz, primarul orașului Zalaegerszeg.

Dar când CNN a vizitat șantierul în aprilie, nu existau dovezi că începuse construcția căii ferate planificate. Balaicz a spus că proiectul se afla încă în faza de achiziții publice. Oricine câștigă contractul de achiziții va avea la dispoziție mai mult de doi ani pentru a construi linia, a relatat Atlatszo, ceea ce înseamnă că este posibil ca linia ferată – dacă va fi construită – să nu fie gata până în 2029.

Îngrijorările Comisiei privind regresul democratic din Ungaria

Sensul giratoriu de lângă Zalaegerszeg nu este singurul proiect neterminat sau inutil din Ungaria care a primit fonduri UE. David Pressman, fostul ambasador al SUA în Ungaria, a declarat în timpul mandatului său că proiectele de construcții nu s-au ridicat întotdeauna la înălțimea așteptărilor.

„O priveliște deosebită dintr-o altă «alee de pe coronamentul pădurii» finanțată de UE în Ungaria, în Hatvan”, a scris el pe rețelele de socializare în 2024, postând fotografii cu el însuși stând pe o alee – fără nicio pădure la vedere.

Din 2022, Comisia Europeană a reținut fonduri către Ungaria din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic și independența sistemului judiciar. Începând cu anul trecut, aproximativ 18 miliarde de euro (21 de miliarde de dolari) din fonduri rămân blocate - reprezentând aproximativ 10% din PIB-ul țării. La sfârșitul anului trecut, membrii Parlamentului European și-au exprimat din nou îngrijorarea cu privire la încălcările statului de drept de către Ungaria.

Economistul Krisztián Orbán a declarat că fluxul de fonduri UE din primul deceniu al mandatului lui Orbán a însemnat că „a putut scăpa nepedepsit o mulțime de lucruri, inclusiv corupția, inclusiv ignorarea serviciilor publice, pentru că a reușit să asigure îmbunătățirea constantă a mijloacelor de trai pentru oameni care nu erau obișnuiți cu asta”. Acum, aceste fonduri UE sunt blocate, acea înțelegere se destrămează, a spus el.

Orbán și aliații săi, inclusiv vicepreședintele american JD Vance, care a călătorit la Budapesta săptămâna aceasta pentru a-l susține pe prim-ministru, au acuzat UE că se amestecă în alegerile din Ungaria din cauza reținerii finanțării de către blocul comunitar. Comisia susține că membrii UE trebuie să respecte statul de drept pentru a primi fonduri.