O elevă căreia administrația școlii i-a confiscat telefonul a dat foc căminului de fete | 19 oameni au murit, într-o țară din America de Sud

Ipoteza este avansată de autoritățile din Guyana, după tragedia care s-a produs, luni, în orașul Mahdia din această țară sud-americană.

Nouăsprezece persoane - majoritatea eleve - au fost ucise de flăcări.

Informațiile strânse de investigatori arată că dormitorul era încuiat și avea ferestrele blocate, ceea ce le-a anulat victimelor orice șansă de a se salva.

Citește și: O mamă şi fetiţa ei de trei ani au murit arse de vii, în casă, după un incendiu devastator, în Teleorman

Suspecta care ar fi pus focul se află în prezent în spital cu arsuri și și-ar fi recunoscut fapta, relatează BBC.

Ea și-ar fi pus la cale planul criminal după ce anterior a fost sancționată pentru o relație cu un bărbat mai în vârstă, notează Associated Press.

At least 19 students were killed after a fire engulfed a gov't boarding school in Guyana which serves mostly Indigenous students.



Authorities are investigating whether it was started deliberately ⤵️



?: https://t.co/spwzvOOY2z pic.twitter.com/2MDlPoad1b