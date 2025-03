Ella, o fetiță de doar 25 de zile, a fost salvată miraculos de sub dărâmături, după atacul aerian din Gaza

Părinții și fratele fetiței nu au supraviețuit. Foto: Profimedia Images

Bebelușa Ella Osama Abu Dagga a fost fotografiată după ce a fost scoasă în viață de sub ruinele casei sale, distrusă în urma unui atac aerian israelian în Khan Younis, Gaza. Părinții și fratele ei nu au supraviețuit, scrie The Mirror.

Deși are doar câteva zile de viață, micuța își ține mânuța la gură, căutând alinare după tragedie. Bombardamentele au continuat în Khan Younis, în ciuda unei încetări a focului convenite anterior.

Sute de morți în urma atacurilor

Atacurile israeliene au ucis cel puțin 85 de palestinieni în Gaza în noaptea de miercuri spre joi, potrivit oficialilor din domeniul sănătății. Câteva ore mai târziu, Hamas a lansat trei rachete asupra Israelului, în primul atac de acest fel de la reluarea conflictului, marți.

Armata israeliană a restabilit blocada asupra nordului enclavei, inclusiv asupra orașului Gaza, interzicând circulația pe principalul drum al teritoriului și permițând doar accesul către sud. Totodată, a anunțat o nouă operațiune terestră în nordul Gazei, în apropierea orașului distrus Beit Lahiya, unde atacurile aeriene au ucis zeci de oameni în ultimele 24 de ore.

Israelul a reluat bombardamentele

După încetarea focului din ianuarie, sute de mii de palestinieni s-au întors la casele lor din nordul Gazei, însă marți Israelul a reluat bombardamentele intense, rupând armistițiul care permisese eliberarea a peste 20 de ostatici. Israelul a acuzat Hamas că a respins o nouă propunere, încălcând astfel înțelegerea semnată.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, doar marți au fost ucise peste 400 de persoane, majoritatea femei și copii.

Părinții și fratele Ellei nu au supraviețuit

Unul dintre atacurile de joi dimineață a distrus casa familiei Abu Dagga în Abasan al-Kabira, un sat de lângă Khan Younis, situat într-o zonă în care armata israeliană ordonase evacuarea la începutul săptămânii. Cel puțin 16 oameni au fost uciși, majoritatea femei și copii, printre care un tată și cei șapte copii ai săi. Ella, în vârstă de doar o lună, a supraviețuit, fiind salvată împreună cu bunicii ei.

„A fost o noapte cumplită”, a declarat Hani Awad, unul dintre salvatori. „Casele s-au prăbușit peste oameni.”

În timp ce echipele de intervenție căutau supraviețuitori printre ruinele unui bloc de apartamente prăbușit, s-au auzit plânsetele unei fetițe.

„Dumnezeu este mare” a răsunat când un bărbat a ieșit în fugă dintre dărâmături, ținând în brațe bebelușul înfășurat într-o pătură. Copila a fost predată paramedicilor, care au verificat starea ei de sănătate.

„Când am întrebat oamenii din jur, ne-au spus că are o lună și că a fost prinsă sub ruine de la răsărit”, a povestit Hazen Attar, membru al echipei de intervenție. „A plâns intermitent până când am reușit să o scoatem, și, mulțumim lui Dumnezeu, este în viață.”

Războiul a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac asupra sudului Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici. Ofensiva israeliană a provocat aproape 49.000 de victime palestiniene, conform Ministerului Sănătății din Gaza.