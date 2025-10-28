Elon Musk a lansat Grokipedia, cu unele articole preluate de la Wikipedia. Site-ul s-a blocat încă din primele ore de funcţionare

1 minut de citit Publicat la 08:08 28 Oct 2025 Modificat la 08:09 28 Oct 2025

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, xAI, a lansat, luni, versiunea inițială a Grokipediei, despre care se spune că este o enciclopedie generată de inteligență artificială pentru a concura cu Wikipedia. Site-ul antreprenorului american s-a blocat încă din primele ore de la lansare, conform Fox.

Fondatorul miliardar Tesla, care a criticat mult timp Wikipedia pentru ceea ce numește „părtinire editorială”, a descris anterior Grokipedia ca o „alternativă mai sinceră și independentă”.

New: Elon Musk appears to have just launched Grokipedia, an AI-powered rival to Wikipedia. Story to come. pic.twitter.com/7cjtmYur1A — Will Oremus (@WillOremus) October 27, 2025

Grokipedia conţine şi materiale preluate de la Wikipedia, dar au fost eliminate referirile la informaţii combătute de MAGA, precum cele referitoare la activităţile umane care produc încălzirea globală.

Susținut de Grok, chatbot-ul xAI, antrenat pe date în timp real, platforma își propune să remodeleze modul în care este creată și partajată cunoștințele online.

Lansare cu probleme

Grokipedia a fost lansată oficial pe grokipedia.com, deși debutul nu a fost lipsit de probleme. Site-ul a fost lansat după-amiaza, dar s-a blocat în câteva ore, înainte de a reveni online mai târziu în acea seară.

Primii vizitatori au raportat că au văzut o pagină principală minimalistă intitulată „Grokipedia v0.1” cu o bară de căutare simplă.

La lansare, platforma a găzduit și 885.279 de articole, deși mulți utilizatori timpurii au spus că porțiuni mari păreau a fi adaptate sau copiate direct de pe Wikipedia.

Lansarea marchează un pas în efortul lui Musk de a construi sisteme de inteligență artificială care să conteste narațiunile mainstream.