Twitter, reacție neașteptată după ce Elon Musk a cumpărat aproape 10% din companie

Potrivit documentelor depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA, Musk va fi director (class II director, conform nomenclatorului formal) în cadrul Twitter până reuniunea anuală a acționarilor din 2024.

Din această poziție, directorul Tesla nu va putea deține, nici singur, nici în calitate de membru al unui grup, mai mult de 14,9% din acțiunile companiei, inclusiv prin instrumente financiare derivate, tranzacții swap sau tranzacții de acoperire împotriva riscurilor, se precizează în documentele citate de presa internațională.

Parag Agrawal, directorul executiv al Twitter, a confirmat noua poziție a lui Elon Musk în cadrul companiei care deține platforma de socializare.

El l-a descris pe noul director drept un înflăcărat adept, dar și un critic viguros al platformei și și-a exprimat încrederea în contribuția pe care acesta și-o va aduce în conducerea companiei.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.