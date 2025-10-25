Emisarul lui Putin spune că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord. Kremlinul pune însă trei condiții

Rusia și Ucraina, cu ajutorul Statelor Unite, sunt aproape să ajungă la o soluție diplomatică pentru încheierea războiului, a declarat trimisul special al lui Putin în SUA, Kiril Dmitriev, informează Moscow Times. Dmitriev a spus vineri că dialogul va continua între Moscova şi Washington în ciuda celor mai recente sancţiuni ale SUA împotriva Rusiei şi a faptului că preşedintele american Donald Trump a anulat o întâlnire a sa cu omologul rus Vladimir Putin, informează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.
Întrebat de ce Vladimir Putin nu acceptă îngheţarea actualei linii a frontului, Dmitriev a declarat pentru postul american CNN: „Ei bine, cred că Rusia doreşte cu adevărat nu doar o încetare a focului, ci o soluţie finală pentru conflict”.
„Președintele Zelenski a făcut un pas important atunci când a discutat despre înghețarea ostilităților pe actuala linie a frontului. Inițial, poziția sa oficială era că Rusia trebuie să se retragă complet din Ucraina, prin urmare, cred că suntem destul de aproape de a ajunge la o soluție diplomatică”, a spus Dmitriev pentru CNN.
În alt interviu acordat Fox, emisarul lui Putin a prezentat principalele trei condiții pe care le pune Kremlinul pentru încheierea conflictului: prima condiție privește „formatul” garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a doua se referă la „problema teritorială legată de populația Rusiei” și a treia privește statutul de neutralitate al Ucrainei.
„Un astfel de dialog este vital pentru lume şi trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi cu respectarea intereselor sale naţionale”, a subliniat Dmitriev, într-o postare publicată pe rețeaua X.
Potrivit unor informaţii din media americane, Dmitriev urmează să aibă sâmbătă, la Miami, o întrevedere cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.
Casa Albă a confirmat pe 21 octombrie că Donald Trump nu are de gând să se întâlnească cu Putin „în viitorul apropiat”. Presa americană a relatat că principalul obstacol în calea summitului a fost refuzul Rusiei de a accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului.