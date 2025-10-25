Emisarul lui Putin spune că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord. Kremlinul pune însă trei condiții

Militar ucrainean pe frontul din Donețk recuperează trupurile camarazilor uciși în războiul cu Rusia. Foto: Getty Images

Rusia și Ucraina, cu ajutorul Statelor Unite, sunt aproape să ajungă la o soluție diplomatică pentru încheierea războiului, a declarat trimisul special al lui Putin în SUA, Kiril Dmitriev, informează Moscow Times. Dmitriev a spus vineri că dialogul va continua între Moscova şi Washington în ciuda celor mai recente sancţiuni ale SUA împotriva Rusiei şi a faptului că preşedintele american Donald Trump a anulat o întâlnire a sa cu omologul rus Vladimir Putin, informează sâmbătă dpa, preluată de Agerpres.

Întrebat de ce Vladimir Putin nu acceptă îngheţarea actualei linii a frontului, Dmitriev a declarat pentru postul american CNN: „Ei bine, cred că Rusia doreşte cu adevărat nu doar o încetare a focului, ci o soluţie finală pentru conflict”.

„Președintele Zelenski a făcut un pas important atunci când a discutat despre înghețarea ostilităților pe actuala linie a frontului. Inițial, poziția sa oficială era că Rusia trebuie să se retragă complet din Ucraina, prin urmare, cred că suntem destul de aproape de a ajunge la o soluție diplomatică”, a spus Dmitriev pentru CNN.

În alt interviu acordat Fox, emisarul lui Putin a prezentat principalele trei condiții pe care le pune Kremlinul pentru încheierea conflictului: prima condiție privește „formatul” garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a doua se referă la „problema teritorială legată de populația Rusiei” și a treia privește statutul de neutralitate al Ucrainei.

„Un astfel de dialog este vital pentru lume şi trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi cu respectarea intereselor sale naţionale”, a subliniat Dmitriev, într-o postare publicată pe rețeaua X.

Potrivit unor informaţii din media americane, Dmitriev urmează să aibă sâmbătă, la Miami, o întrevedere cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Casa Albă a confirmat pe 21 octombrie că Donald Trump nu are de gând să se întâlnească cu Putin „în viitorul apropiat”. Presa americană a relatat că principalul obstacol în calea summitului a fost refuzul Rusiei de a accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului.