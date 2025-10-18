Emisarul lui Trump spune că „s-a simțit trădat” când Israelul a atacat Qatarul, luna trecută

Steve Witkoff, emisarul lui Trump. Foto: Getty Images

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu că s-a simţit „trădat” după atacul Israelului de luna trecută împotriva Qatarului, aliat al Statelor Unite şi mediator în războiul din Gaza, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Jared şi cu mine ne-am simţit puţin trădaţi”, a spus el, alături de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, într-un interviu acordat postului de televiziune CBS, ale cărui prime fragmente au fost difuzate vineri.

Atacul israelian, care a vizat o reuniune a liderilor mişcării teroriste Hamas, la Doha, luna trecută, a ucis şase persoane, printre care un membru al forţelor de securitate din Qatar.

Acest lucru a stârnit indignarea autorităților qatareze şi a vecinilor Qatarului din Golf, care depind în mare măsură de Statele Unite pentru securitatea lor.

Donald Trump „a simţit că israelienii pierdeau controlul asupra acţiunilor lor şi că era momentul să adopte o poziţie fermă şi să îi împiedice să facă lucruri care, în opinia sa, nu erau în interesul lor pe termen lung”, a adăugat Jared Kushner, care a fost implicat în negocierile pentru încheierea războiului din Gaza.

Qatarezii au jucat „un rol esenţial în negocieri, la fel ca egiptenii şi turcii”, a spus Steve Witkoff, adăugând că a aflat de atacuri în dimineaţa următoare. „Am pierdut încrederea qatarezilor. Hamas s-a ascuns din nou şi a fost foarte dificil să luăm legătura cu ei”, a adăugat el.

Un acord de armistițiu între Israel şi Hamas a intrat în vigoare pe 10 octombrie, pe baza planului de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump, după doi ani de război care au devastat Fâşia Gaza.

Sub presiunea preşedintelui SUA, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, şi-a cerut scuze faţă de Qatar din Casa Albă.