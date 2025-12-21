Emmanuel Macron anunță construirea unui nou portavion nuclear: “Va transporta drone de toate tipurile”

Noul portavion francez va fi mult mai masiv decât cel actual. FOTO: Hepta

Franța va construi un nou portavion care ar urma să înlocuiască actuala navă “Charles de Gaulle”, până în 2038, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Proiectul militar de amploare a fost anunțat de președintele Franței, Emmanuel Macron: “Acest nou portavion va fi ilustrarea puterii națiunii noastre, puterii industriei, tehnicii, puterii în serviciul libertății pe mări (...)”, a afirmat el.

Anunțul începerii oficiale a construcției era foarte așteptat, în pofida impasului bugetar în care se află guvernul, în condițiile în care amploarea investițiilor necesare și evoluția amenințărilor pun proiectul sub presiune.

“În conformitate cu ultimele două legi ale programării militare și după o examinare completă și minuțioasă, am decis să dotez Franța cu un nou portavion”, a anunțat șeful statului francez în cadrul unui discurs susținut în fața trupelor, la Abu Dhabi.

Ce caracteristici va avea viitorul portavion

Tot o navă cu propulsie nucleară, noul portavion va fi mult mai masiv decât cel actual. El va avea aproape 80.000 de tone la o lungime de 310 metri, față de 42.000 de tone și 261 de metri lungime în cazul Charles de Gaulle. Cu un echipaj de 2.000 de marinari, noul portavion va putea îmbarca 30 de avioane de luptă.

Recentele afirmații ale șefului de stat major, gen, Fabien Mandon, care a declarat că “nu ne putem limita să reproducem un instrument care a fost conceput la jumătatea secolului trecut”, par să pună sub semnul întrebării conceptul portavionului.

Generalul a subliniat “nevoia de permanență pe mare” a navei și importanța capacității sale de a transporta “drone de toate tipurile”.

O singură navă militară, respectiv Charles de Gaulle, este disponibilă 65% din timp, potrivit Marinei. Un decalaj al construcției și deci al intrării în serviciu al succesorului său ar lăsa Forțele navale franceze fără portavioane.

Începând de anul viitor, Franța va reintroduce serviciul militar voluntar pentru tinerii adulți, în principal pentru tinerii de 18 și 19 ani. Obiectivul este de a recruta 3.000 de noi membri vara viitoare, 10.000 în 2030 și 50.000 în 2035, potrivit Politico.

Aceste eforturi de apărare vin în contextul în care majoritatea națiunilor europene trebuie să își regândească postura de securitate în cel mai semnificativ mod de la sfârșitul Războiului Rece.

Provocarea este și mai mare, deoarece devine din ce în ce mai clar că nu se mai pot baza pe Statele Unite ca principal furnizor de securitate. Președinții americani succesivi - inclusiv Barack Obama și Joe Biden - au avertizat în ultimul deceniu că Washingtonul va trebui în cele din urmă să se concentreze pe regiunea indo-pacifică în loc de Europa, dar administrația Trump a transpus deja aceste cuvinte în acțiuni concrete.