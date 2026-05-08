Emmanuel Macron începe un turneu african ce va include un summit cu scopul de a stimula alianţe strategice pentru Franţa

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, începe sâmbătă un turneu în Africa care îl va conduce în Egipt, Kenya şi Etiopia şi care va avea ca moment central un summit Africa-Franţa luni şi marţi la Nairobi concentrat pe stimularea investiţiilor şi a alianţelor economice, relatează vineri EFE, conform Agerpres.

Organizat împreună de Paris şi Nairobi, summitul denumit "Africa Forward" ("Africa Înainte") se va desfăşura în capitala kenyană pe 11 şi 12 mai şi va fi primul organizat într-o ţară anglofonă, au precizat surse de la Palatul Elysée.

În plus, va constitui prima întâlnire de acest tip sub preşedinţia lui Macron cu participarea unor şefi de stat şi de guvern africani de la venirea sa la putere în 2017 şi cu un an înainte de la încheierea celui de-al doilea şi ultim mandat al său, au adăugat acestea.

"Obiectivul este consolidarea unei noi etape de cooperare cu ţările africane", conform surselor citate.

Alegerea Nairobi ca loc pentru organizarea acestui summit demonstrează o dorinţă clară a Franţei de a-şi diversifica relaţiile dincolo de sfera sa tradiţională de influenţă francofonă şi de a încuraja o cooperare durabilă cu ţările anglofone, care au avut istoric un rol mai puţin relevant în diplomaţia economică franceză.

Summitul are loc într-un moment dificil pentru influenţa Franţei pe continent, în special în Africa de Vest. Ţări precum Mali, Burkina Faso şi Niger au expulzat trupele franceze, au redus cooperarea militară cu Parisul şi s-au aliniat tot mai mult cu parteneri precum Rusia, dar şi China, Turcia, statele din Golf şi Statele Unite.

În acest context, summitul urmăreşte acum să "proiecteze o relaţie reînnoită cu Africa, orientată spre viitor", au precizat sursele de la Elysée.

Sub sloganul "Parteneriate între Africa şi Franţa pentru Inovare şi Creştere", prima zi a summitului, prevăzută pentru luni, va fi concentrată pe un forum de afaceri, deşi va include şi activităţi legate de sport, restituirea patrimoniului cultural african şi întâlniri cu studenţi.

Marţi se va desfăşura sesiunea politică şi instituţională cu liderii africani, deşi chestiunile economice vor rămâne prioritare, conform surselor.

La această întâlnire, comunităţile de afaceri franceză şi africană vor participa activ la identificarea de noi oportunităţi de colaborare în sectoare strategice precum tehnologia, infrastructura şi energia.

Înainte de a ajunge în Kenya, preşedintele Emmanuel Macron va face o escală în Egipt sâmbătă, unde va inaugura în Alexandria împreună cu preşedintele Abdelfatah Al Sisi Universitatea Senghor a Francofoniei, un campus modern orientat către Africa.

Duminică, preşedintele Franţei va ajunge la Nairobi, unde va avea o întrevedere bilaterală cu preşedintele Kenyei, William Ruto, considerat de Paris un aliat strategic şi pe care l-a invitat la summitul G7 din iunie de la Evian (sud-estul Franţei).

După încheierea summitului, Emmanuel Macron va călători miercuri la Addis Abeba, unde va vizita pentru prima dată sediul Uniunii Africane şi va avea o întâlnire cu preşedintele său, Mahamoud Ali Youssouf, şi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Şeful statului francez are prevăzut, de asemenea, în program, discuţii cu prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed.