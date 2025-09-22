Emmanuel Macron anunță, la ONU, recunoașterea istorică a Palestinei de către Franța: „Este soluția care va aduce pacea în Israel”

Macron anunță recunoașterea oficială a Palestinei de către FranțaPublicat acum 12 ore si 28 minute
A început discursul lui Emmanuel Macron la ONU.
De la tribuna ONU, Emmanuel Macron a declarat că „a venit momentul să oprim războiul”, cerând eliberarea celor 48 de ostatici deținuți de Hamas și invocând „urgența” umanitară din Gaza.
Emmanuel Macron consideră că „adevărul este că nu am reușit să construim o pace durabilă”.
Președintele francez a făcut referire la atacurile din 7 octombrie, comise de Hamas, amintind că „nimic nu poate justifica recurgerea la terorism”. El a descris aceste atacuri drept „o rană care este încă vie”. Macron și-a reiterat apelul pentru „eliberarea” celor 48 de ostatici deținuți de Hamas, afirmând că pe „7 octombrie, poporul israelian a suferit cel mai grav atac din istoria sa”. „Legea trebuie să prevaleze asupra forței”, a continuat președintele francez.
Emmanuel Macron cere „sfârșitul definitiv acum” al războiului din Gaza, spunând că „nimic nu justifică continuarea războiului” în enclava palestiniană.
În timpul discursului lui Emmanuel Macron, locurile delegației israeliene erau goale.
Emmanuel Macron consideră că „această recunoaștere este soluția care va aduce pacea în Israel”, adăugând că este o „înfrângere pentru Hamas, precum și pentru toți cei care incită la ură antisemită”.
Emmanuel Macron cere ca Hamas să fie „neutralizată” „politic”. Președintele francez „salută eforturile” Qatarului, Egiptului și Statelor Unite pentru rolul lor în negocierile dintre Israel și Hamas. El reiterează apelul de a pune capăt operațiunilor militare din Gaza.
Pentru Emmanuel Macron, o ambasadă în Statul Palestina ar putea fi deschisă, „de îndată ce toți ostaticii (...) vor fi eliberați și se va stabili un armistițiu”.
Autoritatea Palestiniană salută decizia „istorică și curajoasă” a lui Emmanuel Macron de a recunoaște un stat Palestina „suveran și independent”.
Israelul nu exclude anexarea CisiordanieiPublicat acum 12 ore si 47 minute
Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a refuzat să excludă posibilitatea ca Israelul să anexeze părți ale Cisiordaniei, ca represalii la decizia Franței și altor țări occidentale de a recunoaște Palestina ca stat, relatează BBC, luni seară.
Întrebat de răspunsul premierului Netanyahu, Dannon a spus că decizia nu va fi luată încă în această privință.
Mai întâi, Netanyahu va merge la Casa Albă pentru a se sfătui cu Donald Trump. Apoi, se va întoarce în Israel și va decide care va fi răspunsul, a spus ambasadorul.
„În trecut, am aplicat suveranitatea noastră asupra Înălțimilor Golan, asupra Ierusalimului de Est, dar asta este o discuție ce se va purta în interiorul guvernului israelian”, a spus reprezentantul israelian la ONU.
„Mie nu-mi place cuvântul anexare, eu vorbesc de aplicarea suveranității”, a adăugat el.
Recunoașterea Palestinei de către Franța va fi „un tsunami politic”Publicat acum 15 ore si 2 minute
Consilierul special pentru Orientul Mijlociu al președintelui Emmanuel Macron a spus că decizia Franței de a recunoaște statalitatea Palestinei va „dezlănțui un tsunami politic” și va „crea momentum” pentru ca alte țări să ia decizii similare, conform BBC.
Ofer Bronchtein, care l-a consiliat, în trecut, și pe fostul prim-ministru israelian Yitzhak Rabin, în timpul discuțiilor de pace de la Oslo din anii ’90, spune că decizia este „esențială pentru securitatea Israelului”.
Într-un interviu pentru Euractiv, Bronchtein, născut în Israel, spune că l-a îndemnat pe Macron să recunoască Palestina de când i-a devenit consilier, în 2020.
El spune că „a reușit să-l convingă” pe președintele francez că atacul terorist al Hamas împotriva Israelului nu ar fi avut loc dacă exista un stat palestinian, dar și că i-a arătat acestguia diferențele dintre Autoritatea Palestiniană, care guvernează părți ale Cisiordaniei care nu sunt sub controlul Israelului, și Hamas din Gaza.
Despre Hamas el spune că este o organizație teroristă care îi alungă pe oameni din Gaza și îi trimite în fața focului israelian.
„Ar fi fost mai bine ca Palestina să fie recunoscută înainte de 7 octombrie. Dar mai bine mai târziu decât niciodată”, a concluzionat el.
Drapelul palestinian arborat de activiști la primăria din ParisPublicat acum 15 ore si 13 minute
Steagul palestinian a fost arborat de activiștii de la primăria din Paris, care au intrat în clădire.
Orașul Marsilia își anunță înfrățirea cu municipalitatea palestiniană BetleemPublicat acum 17 ore si 18 minute
Orașul Marsilia își anunță înfrățirea cu orașul Betleem, din Cisiordania.
„Această nouă axă de cooperare internațională marchează solidaritatea locuitorilor Marsiliei, care poartă steagul fraternității și al conviețuirii”, au transmis autoritățile locale din oraș.
Rezultatul unui proces îndelungat, ca și în iunie anul trecut, primarul Marsiliei, Benoît Payan, a explicat că se află „în discuții avansate cu două orașe palestiniene”.
52 de primării din Franța deja arborează steagul palestinianPublicat acum 18 ore si 11 minute
Autoritățile franceze au înregistrat, până astăzi la prânz, 52 de primării din 34.875 de municipalități care au arborat steagul palestinian, în ciuda interdicției, în ziua în care Franța urmează să recunoască oficial statul Palestina. Printre acestea se numără Nantes, Stains și Saint-Denis. Un raport anterior arăta faptul că 21 de municipalități arboraseră steagul palestinian la ora 9 dimineața.
La sfârșitul săptămânii, ministrul de interne demisionar, Bruno Retailleau, a cerut prefecților să interzică arborarea drapelului palestinian în numele principiilor neutralității serviciului public și neamestecului în politica externă a Franței, o competență exclusivă a guvernului central, sub sancțiunea urmăririi administrative.
Alte primării intenționează să decoreze frontonul primăriei lor seara.
Marile orașe arborează steagul Palestinei
Primăria orașului Lyon a ridicat, de asemenea, steagul palestinian pe frontonul primăriei la ora 14:00 (ora 13:00, ora României), deoarece Franța urmează să recunoască oficial statul Palestina.
„Astăzi, am decis să ridic steagul palestinian pe frontonul Primăriei din Lyon. Acest gest însoțește decizia istorică anunțată de președintele Republicii la Adunarea Generală a Națiunilor Unite: Franța recunoaște în sfârșit statul Palestina”, a declarat primarul verde al orașului Lyon, Grégory Doucet, într-un comunicat.
„Această recunoaștere a statului palestinian nu este o ofensă la adresa Israelului. Securitatea Israelului nu este negociabilă. Poporul israelian, la fel ca poporul palestinian, are dreptul la securitate și demnitate, fără frică și ură”, a spus el.
12 steaguri în fața primăriei din Boulogne-sur-Mer
Primarul orașului Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, a distribuit pe Facebook o fotografie cu cele 12 steaguri arborate astăzi pe frontonul primăriei. Acestea sunt steagurile țărilor care au recunoscut Statul Palestina ieri și ale celor care o vor face astăzi, alături de Franța.
Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia au recunoscut oficial statul palestinian ieri. Mai multe alte țări sunt așteptate să se alăture mișcării luni, inclusiv Franța, Andorra, Belgia, Luxemburg, Malta și San Marino, potrivit președinției franceze.
Primarul orașului Boulogne-sur-Mer își reafirmă „sprijinul pentru această inițiativă internațională care aduce speranță de pace în Orientul Mijlociu”.
Represalii promise de IsraelPublicat acum 18 ore si 12 minute
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a promis, săptămâna trecută, că nu va exista un stat palestinian. „Acest loc ne aparține”, a spus el. Netanyahu a făcut aceste declarații la o ceremonie de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.
„Ne vom ține promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparține. Ne vom păstra moștenirea, pământul și securitatea (...) Vom dubla populația orașului”, a declarat Netanyahu la evenimentul organizat la Maale Adumim, o colonie israeliană la est de Ierusalim, și transmis în direct de serviciile sale.
CNN a relatat la începutul lunii septembrie, citând două surse anonime din guvernul israelian, că Israelul ia în calcul anexarea unor părți ale regiunii Cisiordania, ca răspuns la recunoașterea statului palestinian de către mai multe țări europene, în septembrie.
Astfel, Israelul a aprobat, luna trecută, un proiect cheie pentru construirea a 3.400 de locuințe în Cisiordania, denunțat de ONU și de mai mulți lideri străini deoarece ar tăia acest teritori palestinian în două, distrugând orice continuitate teritorială a unui posibil stat palestinian. Proiectul este cunoscut sub numele de E1.
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, de extrema dreaptă, a cerut accelerarea implementării proiectului și anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la anunțurile mai multor țări privind intenția lor de a recunoaște un stat palestinian.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm această decizie, Autoritatea Palestiniană denunțând-o ca fiind o nouă etapă în „anexarea progresivă a Cisiordaniei”.
Cine recunoaște Palestina în lumePublicat acum 18 ore si 16 minute
Proclamat unilateral în 1988 de Yasser Arafat, fostul lider al OEP (Organizația pentru Eliberarea Palestinei), acest stat ar cuprinde Cisiordania, administrată de Autoritatea Palestiniană, dar controlată militar, de facto, de Israel, și Fâșia Gaza, în ruine după doi ani de război.
Conform unei numărători AFP, cel puțin 145 de țări din cei 193 de membri ai ONU recunosc în prezent Palestina. Pe listă au intrat recent, Marea Britanie și Canada, Australia și Portugalia.
Regatul Unit și Canada sunt primii membrii G7 - grupul celor mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar - care recunosc statul palestinian.
Rusia, alături de toate țările arabe, aproape toate țările africane și latino-americane și majoritatea țărilor asiatice, inclusiv India și China, au recunoscut deja statul palestinian.
Prima țară care a recunoscut Palestina a fost Algeria, în 1988, la scurt timp după proclamarea unilaterală a liderului OEP.
Alte zeci de țări i-au urmat exemplul în săptămânile și lunile următoare. Un alt val de recunoașteri a venit la sfârșitul anului 2010 și începutul anului 2011. De la începutul războiului din Gaza, alte 13 țări au făcut anunțuri similare.
Cine nu recunoaște statul palestinian
Israelul este prima țară care respinge existența statului palestinian. Guvernul premierului Benjamin Netanyahu exclude complet „soluția cu două state".
Palestina nu este recunoscută nici de Statele Unite ale Americii, cel mai important aliat al guvernului israelian. De asemenea, Japonia, Coreea de Sud și Singapore se numără printre țările care nu recunosc Palestina.
În aceeași situație se află Camerun în Africa, Panama în America Latină și majoritatea țărilor din Oceania.
Europa este continentul cel mai divizat pe această temă. Unele țări din fostul bloc estic, precum Ungaria și Republica Cehă, nu recunosc un stat palestinian la nivel bilateral. Suedia a recunoscut Palestina în 2014.
În 2024, Norvegia, Spania, Irlanda și Slovenia au făcut pasul întreprins de Suedia în urmă cu zece ani. Regatul Unit și Portugalia și-au oficializat recunoașterea în cursul zilei de duminică. Italia și Germania nu intenționează să recunoască un stat palestinian.
Franța urmează să recunoască Palestina ca statPublicat acum 18 ore si 23 minute
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este pe cale să recunoască Palestina ca stat în următoarele ore. Franța se alătură, astfel, unui număr mare de alte țări care au făcut pasul. Duminică, Marea Britanie, Australia, Canada și Portugalia au recunoscut Palestina, în timp ce Belgia a anunțat că e este pregătită să facă același pas, dar dacă vor fi respectate unele condiții.
De cealaltă parte, Israelul se opune ferm, această poziție fiind cvasi-univaersală la nivelul clasei politice israeliene.
Această recunoaștere, care este în mare parte simbolică, este planificată pentru un summit organizat de Franța și Arabia Saudită privind viitorul soluției cu două state. Emmanuel Macron urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU în jurul orei 22:00, ora României.