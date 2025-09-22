Emmanuel Macron anunță, la ONU, recunoașterea istorică a Palestinei de către Franța: „Este soluția care va aduce pacea în Israel”

Publicat acum 12 ore si 28 minute

A început discursul lui Emmanuel Macron la ONU.

De la tribuna ONU, Emmanuel Macron a declarat că „a venit momentul să oprim războiul”, cerând eliberarea celor 48 de ostatici deținuți de Hamas și invocând „urgența” umanitară din Gaza.

Emmanuel Macron consideră că „adevărul este că nu am reușit să construim o pace durabilă”.

Președintele francez a făcut referire la atacurile din 7 octombrie, comise de Hamas, amintind că „nimic nu poate justifica recurgerea la terorism”. El a descris aceste atacuri drept „o rană care este încă vie”. Macron și-a reiterat apelul pentru „eliberarea” celor 48 de ostatici deținuți de Hamas, afirmând că pe „7 octombrie, poporul israelian a suferit cel mai grav atac din istoria sa”. „Legea trebuie să prevaleze asupra forței”, a continuat președintele francez.

Emmanuel Macron cere „sfârșitul definitiv acum” al războiului din Gaza, spunând că „nimic nu justifică continuarea războiului” în enclava palestiniană.

În timpul discursului lui Emmanuel Macron, locurile delegației israeliene erau goale.

Emmanuel Macron consideră că „această recunoaștere este soluția care va aduce pacea în Israel”, adăugând că este o „înfrângere pentru Hamas, precum și pentru toți cei care incită la ură antisemită”.

Emmanuel Macron cere ca Hamas să fie „neutralizată” „politic”. Președintele francez „salută eforturile” Qatarului, Egiptului și Statelor Unite pentru rolul lor în negocierile dintre Israel și Hamas. El reiterează apelul de a pune capăt operațiunilor militare din Gaza.

Pentru Emmanuel Macron, o ambasadă în Statul Palestina ar putea fi deschisă, „de îndată ce toți ostaticii (...) vor fi eliberați și se va stabili un armistițiu”.

Autoritatea Palestiniană salută decizia „istorică și curajoasă” a lui Emmanuel Macron de a recunoaște un stat Palestina „suveran și independent”.