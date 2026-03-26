„Era impunității a ajuns la final”: Ce urmează pentru giganții tech, după verdictul împotriva Meta și Google

4 minute de citit Publicat la 23:45 26 Mar 2026 Modificat la 23:48 26 Mar 2026

Fără scroll infinit, recomandări algoritmice și redare automată, experiența rețelelor sociale ar deveni complet diferită și, posibil, limitată. Foto: Getty Images

Două verdicte istorice, unul împotriva Meta, și altul împotriva Meta și Google, două dintre cele mai populare platforme digitale din lume, arată că „era impunității” giganților tech s-a încheiat, potrivit experților invitați de BBC să analize viitorul rețelelor sociale, după aceste decizii. Sillicon Valley a primit un șoc pe care nu l-a anticipat, iar implicațiile sunt globale.

Verdictul dat de o instanță din Los Angeles arată că atât Google, cât și Meta, știau că aplicațiile lor dau dependență și, mai grav, le-au conceput deliberat în acest scop. Mai mult, atât această instanță, cât și o curte din New Mexico au decis că aceste companii au fost neglijente și au eșuat să protejeze copiii, în unele cazuri chiar și de exploatare sexuală.

Despăgubiri de 6 milioane de dolari pentru Kaley

Giganții tehnologici implicați în acest caz, Meta și Google, trebuie acum să plătească despăgubiri de 6 milioane de dolari (4,5 milioane de lire sterline) unei tinere cunoscute sub numele de Kaley, victima aflată în centrul procesului. Tânăra a susținut că din cauza Instagram și Youtube a dezvoltat dismorfie corporală, ceea ce a dus la depresie și gânduri suicidare.

Ambele companii intenționează să facă apel la decizie: Meta susține că o singură aplicație nu poate fi responsabilă în totalitate pentru o criză de sănătate mintală la adolescenți, iar Google afirmă că YouTube nu este o rețea socială.

Deocamdată însă, verdictul înseamnă că „epoca impunității s-a încheiat”, potrivit doctorului Mary Franks, profesor de drept la Universitatea George Washington.

Verdictul schimbă radical modul în care giganții tehnologic își gestionează rețelele sociale. Indiferent ce se va întâmpla în continuare, acest caz va redefini industria. Ar putea fi chiar începutul sfârșitului pentru era rețelelor sociale așa cum o cunoaștem, potrivit unor experți.

Un moment „Big Tobacco”?

Utilizatorii obișnuiți ai rețelelor sociale poate că nu au fost surprinși de verdict, însă companiile de tehnologie probabil au fost.

Meta și Google au cheltuit sume uriașe pentru a se apăra în instanțe. Acest caz, și altele similare, sunt de o importanță majoră pentru ele.

Celelalte două companii implicate, TikTok și Snap, proprietarul Snapchat, au ajuns la o înțelegere înainte de proces. În industria tech s-a sugerat că nu își permiteau o astfel de luptă în instanță.

În timpul procesului, industria a prezentat elaborat instrumentele oferite de rețelele sociale (în special pentru părinți) pentru protejarea copiilor. Cu toate acestea, instanța a decis că măsurile nu sunt suficiente.

Arturo Bejar, fost angajat al Instagram, a declarat că l-a avertizat pe Mark Zuckerberg în urmă cu câțiva ani cu privire la riscurile pentru copii. „S-a transformat dintr-un produs pe care îl foloseai într-un produs care te folosește”, a spus el pentru BBC Radio 4.

Meta a negat aceste afirmații.

Unii experți au descris verdictul ca fiind momentul „Big Tobacco” al marilor companii tech, amintind de procesele împotriva industriei tutunului, deși acestea nu au dus la dispariția fumatului.

Ar putea apărea avertismente de sănătate pe ecrane? Restricții privind publicitatea și sponsorizările?

În prezent, companiile tech sunt protejate în SUA de o prevedere legală cunoscută drept Secțiunea 230, care le exonerează de răspundere pentru conținutul publicat pe platforme. Alte tipuri de companii media nu beneficiază de această protecție.

Se spune adesea că industria tech nu ar putea supraviețui fără aceasta. Totuși, scepticismul față de această protecție pare să crească, Senatul american discutând recent subiectul.

Liderii din tech au în general o relație apropiată cu președintele SUA, Donald Trump, care a susținut sectorul, însă acesta nu le-a luat încă apărarea.

O altă posibilitate este ca platformele să fie obligate să elimine funcțiile concepute pentru a menține utilizatorii activi.

Însă implicarea utilizatorilor este esențială pentru marile companii tech. Fără scroll infinit, recomandări algoritmice și redare automată, experiența rețelelor sociale ar deveni complet diferită și, posibil, limitată.

Succesul acestor platforme se bazează pe menținerea utilizatorilor online cât mai mult timp, pentru a le putea afișa cât mai multe reclame. Așa fac aceste companii bani.

În mai multe regiuni, inclusiv în Marea Britanie, copiii nu mai sunt incluși în acest sistem publicitar, dar doar după intervenția autorităților. Totuși, copiii de astăzi sunt utilizatorii adulți de mâine, iar pentru companii este ideal ca aceștia să devină utilizatori fideli încă de la 18 ani.

Facebook, rețeaua originală a Meta, este adesea numită în glumă „platforma boomerilor”, dar datele din 2025 arată că aproape jumătate dintre utilizatorii săi globali au între 18 și 35 de ani.

Urmează noi provocări

Victoria în instanță a lui Kaley este a doua înfrângere majoră pentru marile companii tech într-o serie de procese similare din SUA. Alte cazuri sunt în curs.

„Acest verdict istoric, împreună cu alte procese similare, arată o schimbare în modul în care instanțele privesc designul platformelor – ca pe un set de alegeri cu consecințe reale juridice și sociale”, a declarat doctorul Rob Nicholls de la Universitatea din Sydney.

„Deschide calea pentru noi acțiuni împotriva rețelelor sociale și a altor sisteme tehnologice concepute pentru a maximiza implicarea în detrimentul bunăstării utilizatorilor.”

Australia a luat deja măsuri în acest sens, interzicând accesul copiilor sub 16 ani la cele mai mari platforme sociale. Marea Britanie și alte țări analizează măsuri similare, iar acest verdict întărește argumentele în favoarea lor.

Pentru unii părinți, interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale este o soluție evidentă.

„Faceți-o acum”, a spus recent Ellen Roome, o mamă britanică al cărei fiu de 14 ani a murit, ea considerând că tragedia a fost cauzată de o provocare online.

Poate că acest verdict va aduce consens între politicieni și nu doar în Marea Britanie. Rămâne de văzut dacă, în viitor, vom privi înapoi și ne vom întreba de ce am permis copiilor acces liber la rețelele sociale.