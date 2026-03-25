Meta trebuie să plătească 375 de milioane de dolari pentru că a indus în eroare utilizatorii cu privire la siguranța copiilor

Este primul proces care a stabilit că META este responsabilă de infracțiuni comise pe platformele sale. Foto: Getty Images

O instanță din New Mexico (SUA) a pronunțat, marți, un verdict istoric împotriva Meta, compania deținută de Mark Zuckerberg: trebuie să plătească daune civile în valoare de 375 de milioane dolari pentru că nu a protejat copiii care folosesc rețelele sale sociale de prădători sexuali. Mai exact, un juriu a decis că gigantul tehnologic a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor sale și a permis săvârșirea unor infracțiuni, precum exploatarea sexuală a copiilor. În timp ce procuratura din New Mexico a salutat „victoria istorică”, Meta a anunțat că va face apel, relatează The Guardian.

„Verdictul juriului este o victorie istorică pentru fiecare copil și familie care a plătit prețul pentru alegerea Meta de a pune profiturile înaintea siguranței copiilor.

Conducerea Meta știa că produsele sale dăunează copiilor, a ignorat avertismentele propriilor angajați și a mințit publicul despre ceea ce știa. Astăzi, juriul s-a alăturat familiilor, educatorilor și experților în siguranța copiilor spunând 'până aici'”, a declarat procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez.

Procesul, după o investigație The Guardian

Procesul a fost intentat de biroul lui Torrez în decembrie 2023, după ce The Guardian a publicat rezultatele unei investigații de doi ani, care a arătat cum Facebook și Instagram deveniseră piețe pentru traficul sexual de minori. Ancheta jurnaliștilor britanici a fost citată de mai multe ori în plângere.

Juriul a ordonat Meta să plătească sancțiunea maximă prevăzută de lege, de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii, însumând 375 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor de protecție a consumatorilor din New Mexico.

Meta a declarat că va face apel la decizie și l-a acuzat pe Torrez că a prezentat „argumente senzaționaliste și irelevante prin selectarea tendențioasă a unor documente”.

„Respectuos nu suntem de acord cu verdictul și vom face apel. Depunem eforturi considerabile pentru a menține oamenii în siguranță pe platformele noastre și suntem transparenți în privința dificultăților de identificare și eliminare a actorilor rău intenționați sau a conținutului dăunător.

Vom continua să ne apărăm energic și rămânem încrezători în rezultatele noastre privind protejarea adolescenților online”, a declarat un purtător de cuvânt Meta.

Meta, avertizată în mai multe rânduri de pericolele la care sunt expuși copiii

Documente interne Meta și mărturii obținute de Departamentul de Justiție din New Mexico în timpul procesului au arătat că atât angajați ai companiei, cât și experți externi în siguranța copiilor au avertizat în mod repetat asupra riscurilor și condițiilor periculoase de pe platformele Meta.

Printre probele prezentate juriului s-au numărat detalii despre arestarea, în 2024, a trei bărbați acuzați că au exploatat sexual copii prin platformele Meta și au încercat să se întâlnească cu aceștia. Acest caz a făcut parte dintr-o operațiune sub acoperire numită „Operation MetaPhile”, desfășurată de procuratură.

Instanța din New Mexico a analizat și decizia Meta din 2023 de a cripta Facebook Messenger, platforma sa de mesagerie directă, folosită de prădători pentru a manipula minori și a distribui imagini cu abuzuri asupra copiilor, ceea ce a blocat accesul la dovezi esențiale ale acestor infracțiuni.

Martori din cadrul forțelor de ordine și ai Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați au depus mărturie despre deficiențele în raportarea infracțiunilor care au loc pe platformele Meta, inclusiv distribuirea de materiale de abuz sexual asupra copiilor (CSAM). Anchetatatorii au declarat că Meta a generat un volum mare de rapoarte inutile („junk”), bazându-se excesiv pe inteligența artificială pentru moderare. Aceste rapoarte nu erau utile pentru forțele de ordine și au împiedicat investigarea infracțiunilor.

În următoarea etapă a procedurilor legale, care va începe pe 4 mai, biroul procurorului general va solicita penalități financiare suplimentare și modificări impuse de instanță asupra platformelor Meta, care „să ofere protecții mai puternice pentru copii”, a spus Torrez.

Schimbările vizate includ „introducerea unei verificări eficiente a vârstei, eliminarea prădătorilor de pe platformă și protejarea minorilor de comunicațiile criptate care ascund actorii rău intenționați”.

În depoziții înregistrate prezentate în proces, directorul Meta, Mark Zuckerberg, și șeful Instagram, Adam Mosseri, au afirmat că prejudiciile asupra copiilor, precum exploatarea sexuală și afectarea sănătății mintale, sunt inevitabile pe platformele companiei din cauza numărului mare de utilizatori.

Conducerea companiei a mai declarat că a investit miliarde în tehnologii pentru a proteja copiii, inclusiv conturile Instagram pentru adolescenți, lansate în 2024, care stabilesc protecții implicite pentru utilizatorii între 13 și 17 ani.

Companiile de social media au susținut de mult timp că nu sunt responsabile pentru infracțiunile comise prin rețelele lor, invocând o lege federală americană care le protejează, în general, de răspundere juridică pentru conținutul creat de utilizatori: secțiunea 230 din Communications Decency Act.

Încercările Meta de a invoca această prevedere și Primul Amendament pentru a obține respingerea cazului au fost respinse de un judecător în iunie 2024, deoarece procesul viza designul platformei și alte aspecte non-legate de exprimare, precum deciziile interne privind conținutul și moderarea.

Procesul a durat aproape șapte săptămâni, timp în care atât compania, cât și statul au adus martori, de la experți în siguranța copiilor până la angajați actuali și foști ai companiei. Juriul a deliberat aproximativ o zi.

„Este o victorie uriașă pentru procurorul general din New Mexico. Juriul său nici măcar nu a deliberat foarte mult. Nu este surprinzător, deoarece există un curent de nemulțumire, teamă și îngrijorare nu doar în rândul familiilor, ci și al comunității în general, privind caracterul invaziv al rețelelor sociale, iar acest caz deschide cu siguranță calea pentru numeroase alte procese, reforme și reglementări”, a declarat fostul procuror adjunct din New Mexico și actual avocat, John W Day, pentru The Guardian.

Verdict așteptat și în Los Angeles

META este, de asemenea, vizată de un proces separat în Los Angeles, unde sute de familii și districte școlare acuză mai multe platforme tehnologice majore că dăunează copiilor.

Reclamanții susțin că Meta, împreună cu Snap, TikTok și YouTube, au conceput în mod deliberat platforme care creează dependență pentru utilizatorii tineri, contribuind la probleme precum depresia, tulburările alimentare, automutilarea și alte dificultăți de sănătate mintală.

Snap și TikTok au ajuns la înțelegeri, în timp ce Meta și YouTube continuă să conteste acuzațiile în instanță. Toate companiile neagă orice faptă ilegală. Juriul deliberează în prezent verdictul.