Zuckerberg va fi interogat în instanţă într-un proces despre efectele social media asupra sănătăţii psihice a copiilor

Mark Zuckerberg. sursa foto: Getty

Directorul general al Meta Platforms și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, urmează să fie audiat, miercuri, pentru prima dată într-o instanță din Statele Unite în legătură cu impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor. Audierea are loc în cadrul unui proces deschis de o femeie care suferă de depresie și care susține că dependența de rețelele sociale i-a agravat starea și i-a amplificat gândurile suicidare, relatează Agerpres.

Deși Zuckerberg a mai fost audiat anterior pe această temă în Congres, procesul aflat pe rol la Los Angeles ar putea avea consecințe financiare importante, întrucât Meta riscă plata unor despăgubiri dacă instanța îi va da câștig de cauză reclamantei.

Cazul vizează o femeie din California care afirmă că a început să folosească Instagram, deținut de Meta, și YouTube, aparținând Google, încă din copilărie. Ea susține că marile companii tehnologice încearcă să atragă copiii către serviciile lor, deși ar ști că utilizarea rețelelor sociale le poate afecta sănătatea mintală.

Reclamanta afirmă că aplicațiile i-au agravat depresia și gândurile suicidare și solicită tragerea la răspundere a companiilor care le dețin, pe care le consideră responsabile pentru problemele sale psihice.

În instanță, avocatul Meta a invocat dosarele medicale ale femeii, susținând că dificultățile acesteia își au originea într-o copilărie problematică și că rețelele sociale au reprezentat pentru ea un instrument creativ.

Meta și Google resping acuzațiile și subliniază că au introdus numeroase funcții de siguranță pentru utilizatori. De asemenea, Meta a invocat o cercetare a Academiei Naționale de Științe din SUA, potrivit căreia studiile nu confirmă că rețelele de socializare ar avea un impact negativ asupra sănătății psihice a copiilor.

Dincolo de acest proces, presiunea la nivel global asupra platformelor sociale este în creștere, pe fondul suspiciunilor că acestea ar contribui la deteriorarea sănătății mintale a tinerilor.

Australia și Spania au interzis accesul la rețelele de socializare pentru utilizatorii sub 16 ani, iar alte state analizează măsuri similare. În Statele Unite, Florida a adoptat o lege care interzice companiilor să permită accesul utilizatorilor sub 14 ani, însă măsura este contestată în instanță de companiile din sectorul tehnologic.

Procesul din California este considerat un caz-test pentru numeroase alte plângeri similare formulate împotriva Meta, Google, Alphabet, Snap și TikTok. În SUA, familii, instituții de învățământ și autorități publice au deschis mii de procese împotriva companiilor de social media, acuzându-le că alimentează o criză de sănătate mintală în rândul tinerilor.