Instagram și Youtube au provocat intenționat dependență în rândul copiilor. Acuzațiile avocaților într-un proces istoric

Un proces de referință împotriva giganților Meta și Youtube a început în SUA care ar putea tonul pentru sute de cazuri similare care se află acum pe rolul instanțelor. O tânără de 20 de ani acuză cele două platforme că au creat intenționat anumite funcții pentru rețelele sociale pentru a provoca dependență în rândul copiilor și adolescenților. Ea însăși susține că a fost o victimă și sănătatea ei mintală a avut de suferit până când a ajuns la gânduri de suicid. De cealaltă parte, cele două companii susțin că tânăra a avut o copilărie dificilă și a fost victima bullyingului în viața reală și nu rețelele sociale sunt de vină pentru problemele ei de sănătate, relatează CNN.

Reclamanta, a cărei identitate a rămas anonimă, este identificată prin prenumele Kaley sau prin inițialele KGM. Ea și mama ei au acuzat companiile de tehnologie că au creat intenționat platforme care creează dependență. Din cauza acestei dependențe, Kaley ar fi dezvoltat anxietate, tulburare dismorfică corporală și gânduri suicidare

Avocații Meta și YouTube susțin însă că o viață de familie dificilă, nu rețelele sociale, a fost responsabilă pentru problemele ei de sănătate mintală.

Youtube și Meta, „cazinouri digitale”

Avocații ambelor părți au susținut, luni, într-o instanță de stat din Los Angeles, pledoariile din deschiderea procesului. Avocatul lui Kaley, Mark Lanier, a numit aplicațiile de social media precum YouTube și Instagram „cazinouri digitale”, spunând că funcția de „derulare infinită” creează descărcări de dopamină care pot duce la dependență.

„Acest caz este despre două dintre cele mai bogate corporații care au conceput dependența în creierul copiilor. Pentru un copil, precum Kaley, gestul de glisare este ca maneta unui aparat de jocuri de noroc. Dar de fiecare dată când glisează, nu este pentru bani, ci pentru stimulare mentală”, a spus Lanier în declarația sa de deschidere.

Părinții și susținătorii siguranței online, care de ani de zile cer mai multe măsuri de protecție online, spun că procesul poate responsabiliza companiile de tehnologie.

Directori, inclusiv CEO-ul Meta Mark Zuckerberg, CEO-ul Instagram Adam Mosseri și CEO-ul YouTube Neal Mohan, sunt așteptați să depună mărturie în următoarele săptămâni.

Rezultatul procesului intentat de Kaley ar putea ajuta la stabilirea modului în care vor fi soluționate aproximativ 1.500 de procese similare împotriva companiilor de social media. Pierderile ar putea obliga companiile tehnologice să plătească miliarde de dolari despăgubiri și să își modifice platformele.

Kaley a dat în judecată și Snap și TikTok. Ambele companii au fost de acord să încheie o înțelegere înainte de proces, deși rămân pârâte în alte cazuri.

Giganții tehnologici au negat de mult timp că platformele lor ar dăuna utilizatorilor tineri și au introdus funcții de siguranță precum instrumente de control parental, memento-uri „ia o pauză” și restricții de conținut.

Avocatul Meta, Paul Schmidt, a prezentat, de asemenea, pledoaria de deschidere luni, atribuind dinamica familială a lui Kaley responsabilitatea pentru problemele ei de sănătate mintală și susținând că rețelele sociale ar fi putut oferi o supapă sănătoasă pentru Kaley atunci când se confrunta cu dificultăți acasă.

Un purtător de cuvânt Meta a declarat pentru CNN înainte de pledoariile de deschidere: „Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că dovezile vor arăta angajamentul nostru de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor.”

Un purtător de cuvânt YouTube a declarat pentru CNN că afirmațiile din proces sunt „pur și simplu neadevărate” și că „oferirea unei experiențe mai sigure și mai sănătoase pentru tineri a fost întotdeauna esențială pentru activitatea noastră.” Avocatul YouTube urma să prezinte pledoaria de deschidere marți.

Rețelele sociale creează o „buclă” care dă dependență

În pledoaria sa de deschidere, Lanier a prezentat documente interne de la Meta și YouTube despre care a spus că arată obiectivul platformelor de a atrage copii și adolescenți.

Un document intern de strategie Meta, vechi de un deceniu, spunea că, dacă firma vrea să „câștige masiv în rândul adolescenților”, trebuie să „îi atragă încă din preadolescență”. Un alt document intern prezentat de Lanier de la YouTube sugera că platforma video ar putea fi folosită ca „bonă digitală” pe termen scurt, în timp ce părinții gătesc, fac curățenie sau spală haine.

Lanier a susținut că aplicațiile folosesc mai multe tactici pentru a atrage tinerii utilizatori, inclusiv „derularea infinită și redarea automată”, butonul „like”, pe care l-a comparat cu o „descărcare chimică” pe care adolescenții, în căutare de validare de la colegi, ajung să o dorească, și așa-numitele filtre de frumusețe care pot modifica fața utilizatorului.

Kaley a început să folosească YouTube la vârsta de 6 ani și Instagram la 9 ani, a spus Lanier. Avocatul YouTube, Luis Li, a declarat în timpul selecției juriului că Kaley susține că, uneori, folosea YouTube „șase până la șapte ore pe zi”. Înainte de a termina școala primară, Kaley postase 284 de videoclipuri pe YouTube, a spus Lanier.

Ea a folosit și Instagram „câteva ore pe zi”. Conform înregistrărilor telefonului ei, într-o zi din martie 2022, la 16 ani, Kaley a petrecut mai mult de 16 ore pe Instagram, a spus Lanier.

Mama lui Kaley a încercat să implementeze controale parentale, dar nu a reușit să reducă dependența, a spus Lanier.

Lanier a citat un studiu intern Meta numit „Project Myst”, despre care a spus că a găsit dovezi că minorii care au experimentat „efecte adverse” erau cei mai predispuși să devină dependenți de Instagram. Studiul a constatat, de asemenea, că părinții erau neputincioși în a opri dependența, a spus el.

„În momentul în care Kaley a fost prinsă în mecanism, mama ei a fost lăsată pe dinafară”, a spus Lanier.

Asta în ciuda încercărilor mamei lui Kaley de a folosi software de la terți pentru a bloca accesul la platforme, potrivit plângerii sale.

În proces, Kaley a susținut că pe Instagram a fost victima bullyingului, dar și a șantajului. Mai exact, ea a fost amenințată că fotografii explicite cu ea vor fi făcute publice dacă nu transferă anumite sume de bani.

Meta arată cu degetul spre copilăria lui Kaley

Kaley a avut o copilărie dificilă. Mama ei a divorțat de tatăl abuziv când Kaley avea trei ani și a crescut trei copii în mare parte ca mamă singură, a spus Lanier în timpul selecției juriului.

Dosarele medicale prezentate în pledoaria de deschidere a avocatului Meta au descris copilăria lui Kaley. De-a lungul vieții, Kaley le-a spus terapeuților că s-a confruntat cu abuz verbal din partea părinților, probleme de imagine corporală și bullying atât la școală, cât și online.

Schmidt a susținut că Instagram nu a fost un factor major în suferința ei psihică și a arătat juriului fragmente din mărturii premergătoare procesului ale mai multor terapeuți care au tratat-o pe Kaley din copilărie.

Un terapeut, Dr. Thomas Suberman, a declarat că nu își amintește ca rețelele sociale să fi fost un element central al problemelor ei. O altă terapeută, Allison Pratt, a declarat că Kaley nu a spus niciodată că se simte dependentă de Instagram în timpul ședințelor și că Kaley i-a spus că participă la proces pentru că „mama ei își dorește asta” și că „ar putea exista compensații financiare”.

Schmidt a menționat și mărturia sub jurământ a lui Kaley de anul trecut, în care ea a fost de acord când a fost întrebată dacă Instagram a fost o formă de exprimare creativă și „o modalitate de a-ți comunica sentimentele”. În aceeași mărturie, Kaley a spus că speră să lucreze într-o zi în social media.

Schmidt a evidențiat și instrumente mai noi de gestionare a timpului și conținutului introduse de Instagram în ultimii ani, precum opțiunea de a renunța la conținut declanșator și un „mod de somn”, care dezactivează notificările și poate seta răspunsuri automate la mesajele directe.

Selecția juriului a subliniat, de asemenea, cât de larg sunt resimțite efectele rețelelor sociale, atât pozitive, cât și negative, în rândul diferitelor grupuri de oameni. Potențialii jurați au exprimat opinii variate despre rețelele sociale, unii fiind îngrijorați de impactul companiilor asupra societății, copiilor lor și părinților în vârstă. Alții au spus că părinții au responsabilitatea de a monitoriza utilizarea rețelelor sociale de către copii.

Cei 18 membri ai juriului final vor putea continua să folosească rețelele sociale în mod normal pe durata procesului. Însă judecătoarea Carolyn Kuhl de la Curtea Superioară din Los Angeles, care supraveghează procesul, le-a interzis să caute sau să vizualizeze informații legate de caz sau să își modifice setările pentru a evalua afirmațiile făcute în proces.

Giganții tehnologici s-au bazat în mod repetat pe Secțiunea 230, o lege federală care îi protejează de răspundere pentru conținutul postat de utilizatori, ca apărare împotriva acuzațiilor legate de siguranță. Kuhl a spus anul trecut că jurații ar trebui să poată analiza dacă elemente de design implementate de companii, precum fluxurile cu derulare infinită, au contribuit la afectarea sănătății mintale, nu doar conținutul în sine.

Luni, juriul a fost instruit să nu considere Meta și YouTube responsabile pentru permiterea conținutului terților, pentru neeliminarea conținutului terților sau pentru recomandarea conținutului terților.