Ilie Bolojan, despre limitarea accesului copiilor la reţelele sociale: "Mi-e greu să cred că putem veni cu interdicţii"

"Copiii noştri sau nepoţii noştri au abilităţi atât de bune, încât, având acces la un telefon şi fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri", a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, când a fost întrebat dacă va fi limitat accesul tinerilor la reţelele sociale, aşa cum a cerut şeful DSU, Raed Arafat. Prim-ministrul a punctat că "e greu azi să ai o măsură care să pună în practică o astfel de interedicţie", iar "altfel nu iei aceste măsuri".

Cred că ce putem face este să luăm nişte măsuri de prevenţie, de educare, de a reglementa, ca părinţi, accesul, cât e posibil. Mi-e greu să credem că putem veni cu interdicţii. Trebuie gândite lucruri care chiar pot fi puse în practică. Altfel, nu le iei, pentru că n-ai un fundament pentru a înţelege că trebuie să respecţi regulile şi legile", a declarat Ilie Bolojan.

Arafat vrea limitarea accesului copiilor pe rețelele sociale

Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a explicat sâmbătă, la Antena 3 CNN, intervenția prin care a îndemnat autoritatea legislativă să inițieze limitarea accesului copiilor de până la 15 - 16 ani pe rețelele sociale.

"Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi", a scris el pe Facebook, adăugând că "reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială".

În intervenția la Antena 3 CNN, secretarul de stat a subliniat că, prin efectul algoritmilor ce încurajează dependența de scroll și livrează conținut nerestricționat, copiii au ajuns să producă bani pentru entitățile care controlează rețelele sociale, cu efecte grave asupra sănătății mintale și a dezvoltării ulterioare a minorului.

"Eu nu am folosit cuvântul 'interzis', am cerut limitarea accesului, care poate să aibă mai multe forme. Nici nu am intrat în această temă, pentru că înțeleg că există o dezbatere la Parlament în acest sens, pentru legiferarea unei forme de reglementare sau limitare de acces a copiilor sub o anumită vârstă, sub 15 ani", a spus Arafat la Antena 3 CNN.