Erdogan spune că ”nu sunt vești bune” despre războiul din Ucraina. ”Nu se va încheia prea curând”

Erdogan spune că ”nu sunt vești bune” despre războiul din Ucraina. FOTO: Getty Images

Președintele turc Recep Erdogan a declarat într-un interviu pentru Fox News că nu crede că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se va încheia prea curând, scrie Ukrainska Pravda.

Erdogan a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina au pierderi uriașe în acest conflict. El a adăugat că Ucraina nu poate concura cu Rusia din punct de vedere economic, iar Europa, la rândul ei, nu va putea susține la nesfârșit Kievul din punct de vedere financiar.

„Speranța noastră este ca sprijinul să continue. În același timp, Statele Unite – nu știu cât timp vor mai oferi acest sprijin. Nu pot estima acest lucru”, a spus președintele turc.

Întrebat de moderator dacă acest lucru înseamnă că războiul ar putea să se încheie în curând, Erdogan a răspuns: „Nu cred cu adevărat că se va întâmpla asta. Și nu este un lucru bun pentru lume. Nu sunt vești bune. Gândul acesta ne apasă”.

Liderul turc a mai afirmat că Europa și NATO ar trebui să adopte abordarea Ankarei față de Rusia – o abordare bazată pe menținerea unor relații bune atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.