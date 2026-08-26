Eșec epic pentru firma chineză de aspiratoare care visa să fabrice mașini copiate după Bugatti și Rolls Royce. Proiectul a fost retras

2 minute de citit Publicat la 19:47 26 Aug 2026 Modificat la 19:53 26 Aug 2026

Modelul Nebula Next 01 expus de Dreame la Salonul Auto de la Beijing. Foto: Hepta

Dreame, producătorul chinez de aspiratoare, mașini de tuns iarba și roboți, a anunțat că pune punct unui proiect foarte mediatizat și controversat, de a lansa vehicule electrice pe segmentul de lux, relatează miercuri Reuters.

Înaintea deciziei comunicate miercuri, Dreame se lăuda că „Proiectul Star” urmărește realizarea celei mai rapide mașini din lume.

Compania chineză a prezentat în februarie planuri pentru showroom-uri în Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Dreame și-a „lansat” mai întâi mașinile și apoi s-a apucat de cercetarea pieței

Dreame spune acum că retragerea proiectului a fost hotărâtă după ce a analizat ciclul de cercetare - dezvoltare și producție al industriei auto, nivelul necesitat de investiții, concurența de pe piață, precum și alți factori.

„Compania a decis să nu avanseze proiectul auto ca unitate de afaceri independentă, în această etapă”, a declarat Dreame pentru Reuters.

Firma a mai precizat că proiectul vehiculelor electrice de lux nu a intrat în producția comercială și nici nu a implicat investiții semnificative în active, dând de înțeles că retragerea acestuia nu ar avea un „impact negativ material” asupra operațiunilor curente sau asupra situației financiare.

Proprietatea intelectuală, expertiza tehnică și alte rezultate ale cercetării generate de „Proiectul Star” vor fi redistribuite, acolo unde este posibi, în domenii precum mobilitatea inteligentă, robotica și platforma sa de cercetare-dezvoltare, a specificat Dreame.

Forța de muncă implicată în proiect, care a atins un maxim de aproape 1.000 de angajați, a fost redusă la câteva zeci de persoane care se ocupă de decontări cu furnizorii și de radierea înregistrărilor corporative, a relatat luni publicația chineză de stat Economic Daily.

Din visul auto Dreame au rămas reclamele

„În prezent, cercetarea și dezvoltarea produselor principale ale companiei, producția, vânzările, livrarea și serviciile post-vânzare funcționează normal, iar afacerile sale interne și externe progresează conform planului”, a subliniat Dreame.

Firma chineză a intrat în lumea auto în august 2025 într-un stil controversat.

La momentul respectiv, a publicat prezentări care arătau că prima sa realizare va fi un coupe cu patru uși, al cărui design a fost preluat fără rușine de la modelul sport Bugatti Chiron (foto următoare).

Ulterior, Dreame a dat publicității imagini cu un SUV care copiase în mod clar profilul unui Rolls-Royce Cullinan.

Producătorul chinez a prezentat coupe-ul Nebula NEXT 01 (foto următoare) și SUV-ul de lux NEXT 01X la Salonul Auto de la Beijing din aprilie și mai.

De asemenea, și-a promovat proiectul auto într-o reclamă de 30 de secunde pentru competiția americană Super Bowl în februarie.

Reclama, care a costat 10 milioane de dolari, prezenta un aspirator, o mașină de tuns iarba și o mașină sport futuristă care se transformau în roboți, înainte de a arunca o minge în flăcări.