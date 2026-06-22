"Este ca la ruleta rusească". Îngrijorare în Europa din cauza minelor de minerale critice care consumă multă apă în zone deja cu secetă

Comisia Europeană vrea să modifice o lege importantă pentru a permite deschiderea unor mine care consumă multă apă în regiuni unde apa este deja puțină. FOTO: Hepta

Comisia Europeană vrea să modifice o lege importantă pentru a permite deschiderea unor mine care consumă multă apă în regiuni unde apa este deja puțină. Șase dintre minele considerate strategice sunt planificate în zone din Spania care se confruntă deja cu lipsa apei. Alte proiecte sunt prevăzute în Portugalia și Grecia. Toate cele trei țări se află printre statele UE cu cele mai mari probleme legate de secetă și deficit de apă, potrivit Agenției Europene de Mediu, scrie The Guardian.

În 2024, regiunea spaniolă Catalonia a declarat stare de urgență din cauza celei mai grave secete din istoria sa. În Andaluzia au fost impuse restricții la consumul de apă. În 2022, aproape toată Portugalia, mai exact 96% din teritoriu, se confrunta cu secetă "extremă" sau "severă", potrivit programului european de observare a Pământului.

Unele proiecte miniere au provocat deja proteste și opoziție puternică. Organizația de mediu Ecologistas en Acción contestă decizia Comisiei Europene de a acorda statut de proiect strategic celor șase mine din Spania. Organizația spune că Bruxellesul nu a analizat suficient riscurile pentru apă, biodiversitate și zonele protejate.

Cererea mondială pentru minerale critice s-a triplat din 2010. Aceste materiale sunt folosite în inteligență artificială, mașini electrice, energie regenerabilă și sisteme de apărare. Cererea ar urma să se dubleze din nou până în 2030. Pentru grafit, litiu și cobalt, necesarul ar putea crește cu aproape 500% până în 2050, față de nivelul din 2020.

UE este îngrijorată că depinde prea mult de importuri. Din acest motiv, a desemnat 47 de proiecte de minerit, procesare și reciclare drept "proiecte strategice". Dintre acestea, 33 sunt mine. Acest statut le permite proiectelor din UE să primească autorizații mai repede. Proiectele din afara Uniunii pot primi sprijin politic și, posibil, finanțare europeană.

Decizia care îngrijorează organizațiile de mediu este că Bruxellesul vrea să revizuiască Directiva-cadru privind apa. Aceasta este principala lege europeană care protejează râurile, apele subterane și zonele umede. Scopul declarat este reducerea întârzierilor la autorizare și facilitarea accesului la materii prime critice.

Euromines, asociația industriei miniere și metalurgice din Europa, susține aceste schimbări. Organizația vrea termene mai lungi pentru ca statele să atingă obiectivele privind calitatea apei. Mai cere modificări în aplicarea regulii care interzice deteriorarea rezervelor de apă și mai multă siguranță juridică pentru proiectele miniere și industriale.

Un purtător de cuvânt al Euromines a declarat: "Prioritatea noastră este dialogul constructiv cu factorii de decizie, astfel încât să existe protecții solide pentru mediu, dar și reguli clare și previzibile pentru autoritățile care acordă autorizațiile."

Comisia Europeană își apără decizia. Instituția spune că proiectele strategice au fost evaluate de experți independenți și că trebuie să respecte legislația de mediu a UE. Un purtător de cuvânt a spus că revizuirea legii apei va analiza cum poate fi îmbunătățit accesul la materii prime critice, fără a pune în pericol mediul și sănătatea oamenilor. Evaluările privind impactul asupra mediului și apei vor fi făcute de autoritățile naționale.

Sara Johansson, responsabilă pentru politicile privind apa la European Environmental Bureau, consideră însă planurile riscante. Ea spune că industria minieră "nu a prezentat nicio dovadă" că Directiva-cadru privind apa blochează proiectele miniere. "Slăbirea acestor protecții reduce capacitatea Europei de a face față crizei apei și îi lasă pe contribuabili, fermieri și comunități să plătească prețul, atât cu sănătatea, cât și cu banii lor", a spus Johansson.

Profesorul Kaveh Madani, directorul Institutului Universității Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate, avertizează și el că protecțiile nu ar trebui eliminate. "Garanțiile prezentate acum ca obstacole sunt deja fragile și au multe lipsuri. Eliminarea lor poate fi prezentată astăzi ca eficiență, dar mâine istoria ar putea să o vadă ca imprudență", a spus el.

El a adăugat: "Grăbirea proiectelor miniere în zone afectate de lipsa apei, prin slăbirea regulilor de protecție, este o formă de ruletă rusească. Pe termen scurt, poate părea un ajutor pentru economie, dar un singur eșec grav într-un loc nepotrivit poate anula multe dintre beneficiile promise, mai ales dacă daunele pentru oameni, râuri, ape subterane și ecosisteme sunt de lungă durată sau ireversibile."

Mai multe companii contactate au respins ideea că proiectele lor ar pune prea multă presiune pe resursele de apă. Ele spun că au evaluări de mediu, sisteme de reciclare a apei, programe de monitorizare și control din partea autorităților, toate menite să reducă riscurile.