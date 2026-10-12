Antena 3 CNN Externe Estonia a ales, pentru a doua oară în istoria sa, o femeie în funcția de președinte. Jurista Ulle Madise a depus jurământul

Estonia a ales, pentru a doua oară în istoria sa, o femeie în funcția de președinte. Jurista Ulle Madise a depus jurământul

A.O.
1 minut de citit Publicat la 20:21 12 Oct 2026 Modificat la 20:21 12 Oct 2026
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Ulle Madise
Noua preşedintă intenţionează să păstreze orientarea fermă a Estoniei către Occident. Foto: Profimedia Images

Estonia are, pentru a doua oară în istoria sa, o femeie în funcția de președinte. Jurista Ulle Madise, în vârstă de 51 de ani, a fost aleasă de parlamentul de la Tallin la începutul lunii septembrie. Ea a depus luni jurământul de președintă, iar în discursul inaugural i-a îndemnat pe estonieni să nu se lase copleşiţi de teamă şi disperare, în ciuda vremurilor întunecate, relatează Agerpres. 

Ulle Madise este succesoarea fostul președinte Alar Karis, care nu a încercat să obţină al doilea mandat prezidenţial de cinci ani.

În discursul inaugural, Madise le-a cerut celor 1,2 milioane de concetăţeni ai săi să nu se lase copleşiţi de teamă şi disperare, în ciuda vremurilor întunecate şi a lumii înconjurătoare „imprevizibile şi periculoase”. 

Înainte de ea, Estonia a mai avut şase şefi de stat, dintre care unul înainte de 1940, când ţara a fost anexată de Uniunea Sovietică, şi cinci după redobândirea independenţei.

Printre aceştia a mai fost o singură femeie, Kersti Kaljulaid, care a deţinut funcţia cu atribuţii în mare măsură simbolice în 2016-2021.

Noua preşedintă intenţionează să păstreze orientarea fermă a Estoniei către Occident.

Republica baltică este membră a Uniunii Europene şi a NATO şi susţine Ucraina în faţa agresiunii ruse. Situată în vecinătatea Rusiei, Estonia este la rândul său expusă unei posibile invazii.


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Etichete: estonia NATO

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