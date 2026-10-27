Europa construiește un „Suez” de 7 miliarde de euro. Va avea 107 km și va lega Franța de Belgia și Olanda

3 minute de citit Publicat la 22:23 27 Oct 2026 Modificat la 22:23 27 Oct 2026

Canalul Seine-Nord Europe va avea o lungime de 107 kilometri și va traversa regiunea Hauts-de-France. Foto: Profimedia Images

După modelul Canalului Suez din Egipt, în Europa se construiește o cale navigabilă de interior în valoare de 7,3 miliarde de euro. Canalul va avea 107 kilometri lungime și va lega Franța de Belgia și Olanda. Calea navigabilă va îmbunătăți transportul de mărfuri din regiune și va consolida legăturile comerciale între cele trei țări. Taxele de navigație vor fi încasate de Franța și va fi similar cu sistemul din Canalul Suez, relatează Business Insider Africa.

Canalul Seine-Nord Europe face parte dintr-un efort mai amplu de extindere a rețelei de căi navigabile a continentului. Va avea 107 kilometri lungime și va putea fi navigat de barje de marfă mai mari, reducând astfel dependența de transportul rutier și facilitând circulația mărfurilor în nordul Europei.

Construcția canalului se va încheia în 2032, cu doi ani mai târziu decât termenul de 2030 anunțat în 2023.

Calendarul a fost revizuit pe fondul creșterii semnificative a costurilor. În ianuarie 2026, Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), instituția publică responsabilă de proiect, a anunțat că bugetul a crescut de la 5,1 miliarde de euro la 7,3 miliarde de euro. SCSNE a invocat inflația, întârzierile în construcție și cerințele suplimentare de mediu.

Canalul va funcționa în cadrul sistemului de taxe de navigație deja existent în Franța, ceea ce a dus la comparații cu Canalul Suez din Egipt, care generează miliarde de dolari din taxele percepute navelor comerciale internaționale.

Construcția, finanțată de UE și Franța

Potrivit SCSNE, proiectul face parte din rețeaua de transport Seine-Scheldt, care leagă Franța, Belgia și Olanda prin principalele căi navigabile și porturi comerciale europene, inclusiv Rotterdam și Anvers.

Canalul va traversa regiunea Hauts-de-France și va avea o lățime de 54 de metri și o adâncime de 4,5 metri. Astfel, calea navigabilă va putea fi folosită de barje care transportă până la 4.400 de tone de marfă, comparativ cu capacitatea de 650 de tone a navelor care folosesc actualul Canal du Nord.

Reprezentanții proiectului estimează că noul canal ar putea elimina anual de pe drumurile Franței până la un milion de curse efectuate de vehicule grele de marfă, reducând aglomerația și îmbunătățind transportul de mărfuri în regiune.

Lucrările vor include construirea a șapte ecluze, a trei poduri peste canal și a unor traversări pentru drumuri și căi ferate, alături de proiecte de refacere a mediului, menite să limiteze impactul ecologic.

Finanțarea provine de la Uniunea Europeană, guvernul francez și autoritățile regionale, ceea ce reflectă importanța proiectului pentru rețeaua de transport a Europei.

Cu toate acestea, creșterea costurilor a ridicat semne de întrebare cu privire la valoarea economică a proiectului pe termen lung. În același timp, organizațiile de mediu sunt sceptice că reducerea traficului rutier va compensa efectele construcției.

Franța va încasa taxele de navigație

Franța percepe deja taxe de navigație prin intermediul Voies Navigables de France (VNF), autoritatea națională responsabilă de căile navigabile interioare, care administrează și rute precum Canalul du Nord.

Conform grilei de tarife pentru 2026, operatorii comerciali plătesc taxe fixe cuprinse între 24,90 și 93,30 euro pentru fiecare cursă, în funcție de capacitatea navei, la care se adaugă tarife calculate în funcție de greutatea mărfii și distanța parcursă.

În mod similar, se preconizează că Canalul Seine-Nord Europe va funcționa în cadrul sistemului francez de taxare existent.

Autoritățile franceze nu au anunțat încă tarifele specifice de tranzit sau veniturile anuale estimate. Totuși, ele nu se vor ridica, cel mai probabil, la nivelul celor încasate de statul egiptean.

Canalul Suez din Egipt deservește o piață de transport maritim mult mai mare. Acesta se întinde pe 193,3 kilometri între Marea Mediterană și Marea Roșie, având un șenal navigabil cu o lățime de aproximativ 200–210 metri și o adâncime maximă a apei de 24 de metri.

Spre deosebire de calea navigabilă interioară din Franța, canalul egiptean permite trecerea marilor nave maritime și oferă o rută mai scurtă între Europa și principalele economii asiatice, inclusiv China, India și Japonia.

În 2015, Egiptul a investit 8,2 miliarde de dolari în extinderea Canalului Suez, adăugând un șenal navigabil paralel și modernizând sectoarele existente pentru a crește capacitatea și a reduce întârzierile la tranzit.

Investiția a susținut una dintre principalele surse de valută ale Egiptului. Autoritatea Canalului Suez a raportat venituri anuale record de 10,25 miliarde de dolari în 2023.

Prin comparație, proiectul francez, în valoare de 7,3 miliarde de euro, se va concentra pe transportul regional de mărfuri, fără a concura direct cu Canalul Suez. Beneficiile economice sunt așteptate să provină din reducerea costurilor de transport, creșterea capacității de transport al mărfurilor și îmbunătățirea accesului la piețele europene.