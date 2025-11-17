"Europa nu e pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti". Avertisment transmis de comisarul european pentru apărare

1 minut de citit Publicat la 12:20 17 Noi 2025 Modificat la 12:22 17 Noi 2025

"Europa nu e pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti", avertizează comisarul european pentru apărare. FOTO Getty Images

Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti şi trebuie să învețe de la Ucraina cum să construiască ecosistemul de apărare, în caz contrar riscând să comită o "eroare istorică", a avertizat, luni, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

"Nu suntem gata să detectăm şi să neutralizăm dronele ruseşti", a spus el într-un discurs susţinut la Vilnius. "Ruşii învaţă repede. Şi noi?", s-a întrebat el.



Războiul din Ucraina a schimbat regulile de luptă, a mai subliniat el. "Războaiele de mâine nu se vor câştiga cu tancuri şi artilerie, ci cu drone şi rachete", a dat asigurări Andrius Kubilius, cerându-le europenilor să înveţe din experienţa ucraineană.



Apărarea în Estul Europei şi în ţările baltice trebuie să se facă în aceste condiţii împreună cu Ucraina, a explicat el.

"Este singurul mod pentru noi de a învăţa de la Ucraina, nu numai cum să fabricăm drone, ci şi cum să construim un întreg 'ecosistem. Dacă nu facem acest lucru, vom comite o eroare istorică, care ne va slăbi pe noi şi care va slăbi Ucraina", a avertizat comisarul european pentru apărare.

Europenii fac eforturi pentru a-şi întări apărarea, în special pe flancul estic, pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui atac rusesc asupra unei ţări NATO. În contextul înmulţirii incursiunilor de drone ruseşti sau neidentificate, ei au anunţat că vor să realizeze un zid antidrone, ale cărui capacităţi urmează a fi definite.