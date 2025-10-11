“Europa se îndreaptă rapid către război”. Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare discutat de liderii UE

Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare discutat de liderii UE. FOTO: Hepta

Viktor Orban a avertizat, sâmbătă seară, pe Facebook, că statele europene se îndreaptă către un război cu Rusia, prin urmare, premierul Ungariei a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat de liderii Uniunii Europene la Copenhaga.

Liderul de la Budapesta susține că prin intermediul petiției poporul maghiar are posibilitatea să arate întregii Europe că nu este de acord cu implicarea în conflict, în contextul în care se apropie o „toamnă fierbinte”.

“Acum câteva săptămâni, planul de război al Bruxelles-ului a fost prezentat la Copenhaga: Europa plătește, ucrainenii luptă, iar Rusia va fi epuizată. Nu știam cât va costa și cât va dura. În loc de o strategie, a fost doar o iluzie pentru locuitorii din Bruxelles”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Acesta acuză că împotriva Ungariei a fost lansată o campamie de denigrare după Summitul din Danemarca.

“Nu vrem nimic din toate acestea. De atunci, au lansat o campanie împotriva Ungariei. Arsenalul este vast. Acuzații de spionaj, scandaluri de știri false și manevre juridice. Au acționat împotriva noastră la Bruxelles și i-au mutat și pe guvernatorii locali”, a mai spus Viktor Orban.

"Nu ne putem uita la asta inactiv"

În aceste condiții, el spune că Ungaria nu poate rămâne pasivă și campania de strângere de semnături are scopul de a arăta că poporul maghiar nu dorește războiul.

“Nu ne putem uita la asta inactiv! Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război. De aceea începem astăzi să strângem semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles”, scrie premierul maghiar pe Facebook.

Campania vine în contextul în care premierul ungar a afirmat anterior că serviciile secrete ucrainene ar fi spionat maghiarii și s-ar fi infiltrat în partidul de opoziție Tisza, pe care l-a descris ca fiind „pro-ucrainean”.

Pe de altă parte, Viktor Orban întâmpină dificultăți în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor.

Conform datelor Republikon, partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, este mult în spatele taberei Tisza, condusă de principalul adversar, Péter Magyar. Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în Ungaria, Viktor Orban ar urma să piardă puterea, Fidesz fiind cotat cu 35%, în timp ce partidul lui Péter Magyar conduce cursa electorală cu 43%, potrivit sondajului.





