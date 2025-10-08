Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, continuă prăbușirea în sondajele de opinie FOTO: Hepta

Partidul condus de Viktor Orban continuă prăbușirea în sondaje și riscă să piardă puterea după mai bine de 15 ani în fruntea guvernului maghiar. Cele mai recente rezultate ale sondajelor de opinie pentru alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc în primăvara anului viitor, arată că scenariul unei schimbări politice majore la vârful puterii de la Budapesta pare tot mai plauzibil.

Conform datelor Republikon, partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, este mult în spatele taberei Tisza, condusă de principalul adversar, Péter Magyar. Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în Ungaria, Viktor Orban ar urma să piardă puterea, Fidesz fiind cotat cu 35%, în timp ce partidul lui Péter Magyar conduce cursa electorală cu 43%, potrivit sondajului.

Această evoluție are loc în ciuda atacurilor tot mai frecvente ale Guvernului de la Budapesta la adresa adversarului lui Orban, acuzat de Guvernul maghiar de trădare, scrie Daily News Hungary.

Rezultatele sondajelor nu sunt surprinzătoare în sine, deoarece Partidul Tisza conduce în sondajele realizate de institute non-guvernamentale de la sfârșitul toamnei trecute. Cu toate acestea, în vară se constatase că ascensiunea partidului lui Péter Magyar stagnase, iar Fidesz părea să reușească să recupereze puncte la capitolul încredere.

Analistul politic Gábor Török a remarcat că o majoritate semnificativă a alegătorilor maghiari au decis deja pentru cine vor votul în aprilie anul viitor. Adevărata competiție se află pentru cei 20-25% de indeciși și lupta pentru păstrarea susținătorilor dedicați.

Inflația a dat peste cap calculele lui Viktor Orban

Potrivit Republikon, „sistemul de partide din Ungaria pare să se consolideze, Tisza menținând un avans vizibil față de Fidesz timp de mai multe luni. Avântul partidului de guvernământ din vară nu a fost suficient pentru a contesta serios grupul lui Péter Magyar, iar scandalurile continue din jurul Fidesz-KDNP nu au afectat prea mult sprijinul alianței de guvernământ.”

Analiștii maghiari sunt de părere că măsurile populiste propuse de Orban, cum ar fi adoptarea monedei euro, reducerile sau anulările de impozite, împrumuturile ieftine și alte facilități pentru populație, ar putea provoca o schimbare substanțială în alegerile americane, unde sume uriașe curg către alegători.

Dar economia maghiară a stagnat sau a fost în recesiune de ani de zile, iar inflația recentă a erodat considerabil încrederea în guvern.

Prin urmare, șansele de a schimba rolurile sunt mici, deși mai este mult timp până la alegeri. Peste două treimi dintre maghiari spun că nu vor lipsi de la urne. Cele mai recente date indică faptul că 68% din populația Ungariei cu drept de vot ar participa la alegeri, alți 19% ar vota probabil și doar 11% spun că sigur sau probabil nu ar vota.