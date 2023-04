Eva Kaili, fosta vicepreședintă a Parlamentului European, a ieșit din închisoare după patru luni

Acuzată de corupție în scandalul Qatargate, Kaili a fost eliberată, vineri, din detenția preventivă și plasată în arest la domiciliu.

Ea a părăsit închisoarea Haren din Bruxelles în mașina avocatului său.

Femeia în vârstă de 44 de ani a fost condusă direct la apartamentul său de lângă Parlamentul European, unde i s-a ordonat să rămână până la proces, fiind obligată să poarte o brățară electronică de urmărire, relatează presa internațională.

"Fiica mea mă așteaptă, așa că sunt foarte fericită că voi fi cu ea peste puțin timp. Vom vorbi în curând, mulțumesc", le-a spus Kaili jurnaliștilor, referindu-se la copilul ei, în vârstă de doi ani.

Citește și: Cum se îmbogățeau politicienii corupți din Parlamentul European

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw