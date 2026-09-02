Exclusiv CNN: Mărturia şoferului de autobuz care a salvat 50 de elevi în Nepal. "Copiii ţipau, îmi cereau să conduc mai repede"

Mărturia şoferului de autobuz care a salvat 50 de elevi în Nepal. Sursa foto: captură video

Un şofer de autobuz din Nepal a devenit erou după ce a salvat la limită vieţile a 50 de copii în timpul inundaţiilor devastatoare de săptămâna trecută. Bărbatul, a cărui sarcină era să aducă zilnic copiii de la şcoală, a traversat cu autobuzul un pod, care a fost luat de ape câteva secunde mai târziu. Corespondenul CNN Anderson Cooper a urmărit întreaga poveste a şoferului.

Viitura devastatoare produsă miercurea trecută în Himalaya s-a soldat cu 987 de morţi în Nepal, a anunţat marţi autoritatea nepaleză responsabilă cu situaţiile de urgenţă. Bilanţul provizoriu al catastrofei a crescut astfel la 1.003 de morţi, prin adăugarea celor 16 victime înregistrate în China.

Un şofer local de autobuz, Chiring Tamang, a salvat vieţile a 50 de copii, în Nepal, luându-ui chiar înainte ca şcoala lor să fie distrusă şi traversând un pod înainte ca acesta să fie luat de ape.

"La două minute după ce am traversat podul, inundaţia a ajuns pe partea mea. Copiii au început să ţipe când au văzut inundaţia. Un copil a leşinat în autobuz. Îmi cereau să conduc mai rapid. Pe drum erau oameni care alergau ca furnicile ca să-şi salveze viaţa.

După ce am condus până aproape de urcuş, am văzut că inundaţia era deja în faţa mea. Am ajuns într-un loc mai înalt şi m-am simţit în siguranţă alături de copii. Am respirat adânc, apoi mi-am continuat datoria. Am dus copiii acasă, m-am întors şi am parcat autobuzul la secţia de poliţie.

Este un moment trist pentru mine. Mi-am pierdut nepotul. El lucra la aceeaşi şcoală. Sunt foarte trist că a murit. Nepotul meu m-a sunat înainte să trec podul. M-a întrebat: *Unchiule, unde eşti? Râul se revarsă*.

Are o fiică, iar soţia lui este cu dizabilităţi. Nu le-a mai rămas nimic, pentru că nepotul meu le întreţinea familia", a povestit Chiring Tamang pentru CNN.

4.462 de persoane, date dispărute

Autorităţile nu au încă veşti despre 4.462 de persoane date dispărute, dintre care 3.916 pe teritoriul Nepalului, potrivit autorităţii nepaleze, şi 546 în regiunea Tibet, conform media de stat chineze.

Pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate, în încercarea de a salva circa 300 de muncitori care sunt în continuare blocaţi, la aproape o săptămână după inundaţiile devastatoare, echipele de salvare nepaleze au construit poduri temporare şi au săpat printre ruinele proiectelor hidroelectrice din Himalaya.

Prăbuşirea unui gheţar a declanşat o avalanşă de gheaţă, pietre şi noroi care a măturat regiunea de frontieră a acestei ţări sărace cu China. Dezastrul reprezintă o provocare uriaşă pentru guvernul nepalez. Ajutoare în valoare de peste 42 de milioane de dolari au ajuns în ţară după dezastru.