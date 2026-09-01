Care e singura construcție rămasă în picioare în punctul de frontieră dintre Nepal și China. Totul a fost acoperit de noroi și bolovani

Punctul de trecere al frontierei Gyirong. Foto: Profimedia Images

Singura clădire rămasă în picioare la punctul de frontieră dintre Nepal și China măturat de viitură este un turn de apă, situat mai sus în munți, scrie CNN. Punctul de trecere a frontierei Gyirong, dintre China și Nepal, a fost devastat de inundații masive acum aproape o săptămână. Numărul de morți a depășit 1000.

Imaginile din satelit realizate înainte și după dezastru arată că zona de frontieră a fost în mare parte distrusă de valul de gheață, noroi și apă.

Postul de televiziune de stat chinez CCTV a relatat luni seară târziu că lucrările de reparații de urgență din zonă rămân dificile. Acesta a adăugat că excavatoarelor le-a fost dificil să intrvină din cauza căilor înguste.

Potrivit CCTV, singura clădire rămasă în picioare la punctul de frontieră dintre Nepal și China măturat de viitură este un turn de apă, situat mai sus în munți.

Turnul de apă din punctul de trecere al frontierei Gyirong. Foto: CNN via Newsource

CCTV a mai precizat că zilele de ploi constante au cauzat unele căderi de pietre. Deoarece tehnologia radar este afectată de terenul sinuos, a precizat că au fost amplasate posturi de observație cu ofițeri de siguranță la fiecare 10 metri.

Numărul persoanelor ucise în alunecările de teren și inundațiile devastatoare de săptămâna trecută din Nepal și China a depășit 1.000, în timp ce eforturile de salvare continuă pentru cele peste 4.400 de persoane încă dispărute.

În total, aproximativ 600 de persoane au rămas blocate în mai multe centrale hidroelectrice devastate, care au devenit punctul central al operaţiunilor de salvare, în timp ce prim-ministrul Balendra Shah a declarat că peste 11.000 de persoane au fost salvate în întreaga regiune afectată, iar reţelele de energie electrică şi de comunicaţii au fost restabilite în unele zone.

Prăbuşirea unui gheţar a declanşat o avalanşă de gheaţă, pietre şi noroi care a măturat regiunea de frontieră a acestei ţări sărace cu China. Dezastrul reprezintă o provocare uriaşă pentru guvernul nepalez, în funcţie de şase luni.

Oficialul de poliţie Bipin Regmi a declarat că o echipă de căutare a recuperat 24 de cadavre dintr-o casă din satul Betrabati, din districtul Nuwakot. „Ajungem în zone noi şi recuperăm cadavre”, a afirmat Regmi pentru Reuters.

Ajutoare în valoare de peste 42 de milioane de dolari au ajuns în ţară după dezastru, a spus Shah, iar guvernul se aşteaptă ca aceste contribuţii să crească.

Ţările vecine, India şi China, între care este situat Nepalul, au contribuit la eforturile de salvare, inclusiv prin construirea de poduri Bailey, portabile, pentru a ajunge în zonele îndepărtate afectate.