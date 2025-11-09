EXCLUSIV. Tensiunile dintre Israel și Palestina continuă, în ciuda armistiţiului. Ce spun civilii şi militarii

3 minute de citit Publicat la 13:07 09 Noi 2025 Modificat la 13:08 09 Noi 2025

Reportaj special Antena 3 CNN: Tensiunile dintre Israel și Palestina continuă, în ciuda armistiţiului. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Tensiunile dintre Israel și Palestina continuă, în ciuda armistiţiului din 8 octombrie 2025, care prevedea, printre altele, ca Hamas să restituie cadavrele tuturor ostaticilor. Şapte dintre ele se află încă pe teritoriul palestinian. Mihaela Coposciuc, corespondent Antena 3 CNN, a mers în Israel pentru a afla ce spun civilii şi militarii israelieni despre această încălcare a acordului, care este atmosfera acolo şi cum e să trăieşti sub teroarea alarmelor şi a bombelor.

Un reportaj exclusiv din cea mai fierbinte regiune din Orientul Mijlociu. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Conflictul dintre Israel și Palestina este departe de a se fi încheiat. Fâșia Gaza și Cisiordania sunt în continuare revendicate atât de Israel, cât și de Palestina, iar ultimele şapte trupuri neînsufleţite nu au fost încă repatriate, în ciuda armistiţiului de pe 8 octombrie 2025.

"Pe de-o parte, vrei ca acest război să se termine, iar pe de altă parte, încă mai avem corpuri ale ostaticilor care se află în Gaza. Acesta face lucrurile un pic mai dificile... Oamenii din Israel vor doar să trăiască în pace. Eu nu vreau să port asta (n.r. arma), dar nu am de ales", a afirmat un militar civil.

Pe 7 octombrie 2023, gruparea militară Hamas a lansat un atac surpriză asupra Israelului, în timpul căruia a ucis 1.195 de oameni şi a luat 251 de ostatici. La trei kilometri de Gaza, în locul unde a avut loc festivalul Nova, atât civilii cât şi militarii israelieni încă îşi plâng rudele:

"Acest teritoriu se află sub ameninţarea rachetelor. Timpul necesar să ajungi la primul adapost este de 15 secunde. În caz că primeşti o alarmă şi nu ai ajuns la adapost, te culci pe jos, mâinile pe cap şi rămâi în felul acesta 10 minute", sună un anunţ de avertisment bombe.

Liel Kavunovskaya, o supravieţuitoare a atacului din 7 octombrie 2023

Liel Kavunovskaya este una dintre supravieţuitorele atacului din 7 octombrie 2023, dar mărturiseşte că viaţa ei nu va mai fi niciodată ca înainte.

"Deci, ai vazut teroriştii venind înspre mulţime, atâcand cu arme şi cuţite?"

"Da! Iar după ei au venit cu... Cred ca au avut Kalaşnikov. Am început să fugim. Eu nu puteam, pentru că nu aveam încălţaminte. Avi m-a pus aici şi am început să fugi. Şi multă lume fugea alături de noi.

"Erau împuşcături peste tot?".

"Da, da, da! Nu voiam să ne gândim ce va urma. Tot ce ne doream era să nu mai fim acolo. Să supravieţuim! Am înţeles că nu mai aveam timp".

"Vă era teamă că veţi muri?"

"Da".

"Ai amintiri din acea zi care încă te bântuie azi?"

"În fiecare zi! În fiecare minut! În fiecare zi… Da!".

Ilany Schwarz : "Aici am venit a doua zi. Nu numai eu, o mulţime. Era o problemă legată de continuarea drumului, deoarece pe ambele părţi era plin cu maşini arse, cu găuri de gloanţe… În unele încă mai erau rămăşiţe omeneşti. Mirosul era îngrozitor! Miros de carne arsă…".

Civilii din Israel trăiesc cu spaimă

"Mă aflu în Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv. În spatele meu se poate vedea una dintre maşinile care au fost distruse în ziua masacrului din 7 octombrie. În interiorul maşinii încă se află urme de sânge", a transmis Mihaela Coposciuc, din Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv.

"Unul din tunelurile în care au fost ţinuţi ostaticii noştri, ce simţeau ei, timpul parcurs, gălăgia, singurătatea… Şi diferenţa este că noi după câteva secunde suntem afară, pe când ei au stat acolo 750 de zile. Şi acest guvern nenorocit nu a făcut nimic!", a continuat Ilany Schwarz.

Civilii din Israel încă trăiesc cu teama de a nu fi din nou bombardaţi. Refugiile clădirilor de locuinţe nu sunt întotdeauna sigure. După doi ani de la masacrul de pe 7 octombrie, cetăţenii israelieni încă mai caută răspunsuri.

"Multă lume care se întreabă acum de ce ordinul a venit prea târziu în acea zi. Cine este adevăratul vinovat? Noi nu ştim, dar se pare că el (n.r. Benjamin Netanyahu) vrea să scape de orice comisie de anchetă guvernamentală", a mai afirmat Ilany Schwarz.