Execuţia unui condamnat la moarte în statul Texas a fost blocată de legea americană "junk science". Ce presupune aceasta

1 minut de citit Publicat la 23:02 09 Oct 2025 Modificat la 23:08 09 Oct 2025

Un tribunal din Texas a oprit execuția unui bărbat condamnat pentru uciderea fiicei sale de 2 ani într-un caz de „sindromul bebelușului scuturat”, notează BBC. Instanţa a acordat o suspendare de urgență în temeiul legii statului din 2013 privind „pseudoștiința”, care permite instanțelor să reexamineze condamnările pe baza dovezilor științifice care au fost ulterior infirmate sau dezvoltate.

Condamnatul la moarte Robert Roberson, care a susținut întotdeauna că micuţa a murit din cauza complicațiilor legate de pneumonie, urma să fie executat pe 16 octombrie.

Diagnosticul sindromului bebelușului scuturat se referă la o leziune cerebrală gravă rezultată în urma scuturării forțate a unui sugar sau a unui copil mic.

Joi, Curtea de Apel Penală din Texas a acordat o suspendare de urgență în temeiul legii statului din 2013 privind „pseudoștiința” (junk science).

În ultimii ani, reprezentanți din ambele tabere politice au cerut o reexaminare a cazului, despre care avocații lui Roberson spun că a fost construit pe teorii medicale învechite.

Condamnatul a fost salvat şi anul trecut

Un judecător din Texas a blocat şi în 2024 execuția condamnatului la moarte în SUA, cu mai puțin de două ore înainte ca pedeapsa capitală să fie pusă în aplicare.

Roberson a primit o citație pentru a depune mărturie la o audiere, ceea ce a dus la suspendarea execuției sale

Robertson a fost condamnat pentru uciderea fiicei sale în vârstă de 2 ani în urmă cu mai bine de 20 de ani. Avocații săi spun că aceasta ar fi fost prima execuție din SUA care se bazează pe acuzații de „sindrom al bebelușului scuturat”.

Procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, continuă să susțină executarea, argumentând că Roberson și-a abuzat fiica.

O examinare post-mortem a constatat că fetița a murit din cauza unor răni provocate prin abuz, însă Roberson susține că fiica sa a căzut din pat, iar când s-a întors câteva ore mai târziu, aceasta nu mai respira.

Personalul medical de la camera de urgență unde a dus-o a suspectat imediat un caz de abuz.

Avocații lui Roberson au argumentat că fiica sa fusese tratată cu medicamente care nu mai sunt prescrise copiilor, deoarece pot provoca complicații grave, iar acest lucru, combinat cu căderea, a fost cauza morții ei.

Brian Wharton, detectivul principal în acest caz, se numără printre cei care susțin cererea de eliberare a lui Roberson, scriind într-o scrisoare că va fi „bântuit pentru totdeauna de participarea mea la arestarea și urmărirea sa penală. Este un om nevinovat.”