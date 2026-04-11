Explozibilii descoperiți în Serbia săptămâna trecută nu ar fi fost suficienți pentru a distruge conducta de gaze Balkan Stream. Acest fapt determină experții, consultați de The Guardian, să concluzioneze că a fost vorba de un complot al serviciilor secrete rusești menit să influențeze alegerile din Ungaria.

Un fost general-maior ucrainean și un specialist în muniții au declarat pentru The Guardian că calculele efectuate de compania sa au arătat că cele 4 kg de explozibili recuperați de agenția de securitate militară a Serbiei în Kanjiža nu ar fi putut avaria grav conducta.

Experții de la firma sa, Andromeda, au analizat structura din oțel și polipropilenă, care transportă gaz rusesc în Ungaria, trecând prin Turcia, Bulgaria și Serbia, și au calculat cantitatea de explozibil.

Pentru a reuși, ar fi fost necesară o cantitate semnificativ mai mare, a spus Mykola Zentsev. „Patru kilograme nu sunt suficiente pentru a opri conducta de gaze”, a spus Zentsev.

Chiar dacă ar fi plasată optim, 4 kg de explozibil plastic „ar duce probabil doar la daune localizate sau la penetrare limitată, care ar putea fi reparate în câteva zile fără a provoca întreruperi pe termen lung ale aprovizionării”, a adăugat el.

„Acest lucru nu se aliniază cu obiectivul unui act clasic de sabotaj, care își propune să dezactiveze infrastructura timp de săptămâni sau luni”, a concluzionat Zentsev, susținând „concluzia că incidentul a fost probabil un complot”.

Duminică, prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat că a fost informat de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, despre descoperirea explozibililor. Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a sugerat că Ucraina ar putea fi responsabilă pentru ceea ce a descris drept „un atac la adresa suveranității noastre”.

Incidentul a fost mediatizat pe larg în mass-media înainte de alegerile de duminică din Ungaria, în care Orbán luptă pentru supraviețuirea sa politică.

Péter Magyar, liderul opoziției ungare, l-a acuzat pe Orbán că „a încercat să insufle frică propriului popor prin operațiuni sub steag fals” și că a urmat „sfatul agenților ruși”. Ucraina a negat că ar fi fost implicată, o concluzie aprobată de șeful agenției de securitate militară a Serbiei, responsabil de anchetă.

Zentsev a susținut că, în opinia sa, „principalii beneficiari sunt probabil actualul guvern ungar, care obține un avantaj politic suplimentar înaintea alegerilor, și Rusia, care încearcă să folosească astfel de incidente pentru a discredita Ucraina în ochii lumii civilizate”.

Sub conducerea lui Orbán, Ungaria este una dintre puținele țări ale UE care a ales să rămână aproape de Rusia, cumpărându-i gazul și petrolul. Budapesta a blocat, de asemenea, aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în martie, după o dispută cu Kievul privind reparațiile conductei petroliere separate Drujba, care traversează Ucraina până în Europa de Est.

Vučić din Serbia a declarat duminica trecută că explozibilii ar fi putut „pune în pericol multe vieți” și ar fi putut provoca daune semnificative conductei Balkan Stream. Aceștia au fost găsiți în două rucsacuri în Kanjiža, „la câteva sute de metri de conducta de gaze”.

Cu toate acestea, Zentsev a declarat că, din dovezile publice, nu pare să se fi făcut niciun efort pentru a plasa explozibilii chiar pe conductă - iar ucraineanul, apropiat de serviciile de securitate ale țării, a spus că el crede că incidentul a fost probabil o operațiune sub steag fals condusă de serviciile de informații militare GRU ale Rusiei. „Acest lucru îndeplinește standardele GRU”, a spus Zentsev.