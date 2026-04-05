Viktor Orban a anunțat că au fost găsiți explozibili lângă o conductă de gaze cheie care leagă Ungaria de Serbia

Autoritățile nu au dezvăluit încă oficial cine ar fi putut plasa explozibilii sau dacă au fost identificați suspecți.

O operațiune majoră a forțelor speciale și militare s-a desfășurat duminică dimineață în apropierea frontierei dintre Serbia și Ungaria, după ce autoritățile sârbe au primit informații care anunțau o posibilă amenințare la adresa infrastructurii critice de gaze care leagă cele două țări, potrivit dailynewshungary.com.

Incidentul a fost anunțat și de premierul ungar Viktor Orban, care a anunțat, după o convorbire telefonică cu președintele sârb Aleksandar Vucic, că autoritățile din Serbia au descoperit explozibili de mare putere și dispozitive necesare detonării în zona infrastructurii critice de gaze care leagă Serbia de Ungaria.

Conform rapoartelor citate de publicația sârbă Blic, și preluate de presa maghiară, drumurile din municipiul Kanjiža, lângă Oromhegyes (Trešnjevac), au fost blocate, în timp ce unități de poliție și militare puternic înarmate au intrat în zonă cu vehicule de teren, microbuze, elicoptere, drone și câini de urmărire.

Rapoartele locale au indicat că nu a fost permisă intrarea sau ieșirea din Oromhegyes timp de ore, în timp ce forțele de securitate au efectuat o razie combinată terestră și aeriană.

Rucsacuri pline cu explozibili

Cea mai alarmantă evoluție a venit atunci când președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că unitățile de securitate au descoperit două rucsacuri mari conținând explozibili și fitiluri la doar câteva sute de metri de conducta de gaze. Potrivit lui Vučić, dispozitivele explozive au fost găsite în timpul unei razie efectuate de poliția militară, anchetatori criminaliști și unități speciale desfășurate pentru a proteja conducta și infrastructura critică din apropiere.

El a spus că elicopterele au jucat un rol major în localizarea obiectelor suspecte în zona rurală extinsă de căutare, în timp ce au fost folosite și echipe de contra-sabotaj, camere termice și drone. Parchetul Superior din Subotica ar fi autorizat percheziția după ce informațiile au indicat că atât infrastructura de gaze, cât și localnici ar putea fi în pericol.

Vucic a confirmat că a purtat o convorbire telefonică urgentă cu prim-ministrul ungar Viktor Orban după descoperire. Potrivit președintelui sârb, acesta l-a informat pe Orban despre primele constatări ale anchetei și a avertizat că orice atac reușit ar fi putut perturba aprovizionarea cu gaze a Ungariei, precum și a nordului Serbiei.

Conducta transfrontalieră este strategic importantă pentru securitatea energetică a Ungariei, în special din cauza preocupărilor continue legate de aprovizionare din regiune și a dezbaterii politice privind rutele de gaze rusești.

Rapoartele locale arată că peste 130 de membri ai Ministerului de Interne din Serbia au participat la operațiunea specială, alături de membri ai Brigăzii Speciale 72 din Serbia, poliție militară, unități de poliție criminală și echipe de muniție explozivă. Autoritățile nu au dezvăluit încă oficial cine ar fi putut plasa explozibilii sau dacă au fost identificați suspecți.