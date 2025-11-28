Explozie puternică la poligonul de rachete nucleare din Rusia: Un nor uriaș de fum violet se ridică în aer

2 minute de citit Publicat la 20:37 28 Noi 2025 Modificat la 20:37 28 Noi 2025

Avangard este un vehicul hipersonic de planare dezvoltat de Rusia. FOTO: Captură video/X/Exilenova_plus

O explozie puternică a avut loc la baza Forțelor de Rachete Strategice din orașul Iasni, regiunea Orenburg, unde sunt staționate cele mai noi sisteme de rachete Avangard. Un nor imens de fum violet s-a ridicat spre cer, potrivit The Moscow Times.

Mai mulți martori oculari au relatat că incidentul ar fi putut fi cauzat de un accident de lansare, care, potrivit surselor publicației, a făcut ca racheta “să se dezintegreze în aer”. Nu au existat comentarii oficiale din partea agențiilor federale cu privire la incident.

Avangard este un vehicul hipersonic de planare dezvoltat de Rusia. Este conceput pentru a atinge viteze de până la Mach 20 și poate fi utilizat pentru a transporta încărcături nucleare și convenționale. Este conceput să fie amplasat deasupra unei rachete balistice intercontinentale și, odată lansată, folosește forțe aerodinamice pentru a naviga deasupra atmosferei, potrivit cnbc.

Un raport al serviciilor secrete americane, potrivit unei surse, a menționat că vehiculele hipersonice de planare au fost montate pe rachete balistice intercontinentale SS-19 de fabricație rusească - iar un test a inclus un focos fals.

BREAKING: A Russian missile crashed near Orenburg, leaving an apocalyptic trail



A column of purple smoke rose over Yasny — home to a missile base and a Russian launch site.



It’s one of the few locations from which Russia fires long-range missiles, including carriers of nuclear… pic.twitter.com/AsF07b2NJY — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Autoritățile nu au dispus evacuări și au anunțat că nu există nicio amenințare pentru locuitori, iar concentrația maximă admisă de substanțe nocive în aer este normală. Guvernul regional Orenburg a confirmat, de asemenea, că nu există planuri de evacuare.

Cosmodromul Iasni este una dintre cele 11 instalații din Rusia capabile să lanseze rachete terestre cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete cu capacitate nucleară. În 2023, complexul de rachete Iasni a început să fie reechipat cu cel mai recent sistem de rachete Avangard, bazat pe silozuri. Vladimir Putin a declarat anterior că achiziționarea de către Rusia a sistemului Avangard „anula” investițiile SUA în sistemul de apărare antirachetă. Iasni găzduiește, de asemenea, o bază de lansare pentru vehiculele de lansare Dnepr, care se bazează pe rachetele RS-20B și RS-20V convertite.

Pe 27 noiembrie, o cabină de serviciu s-a prăbușit la Cosmodromul Baikonur în timpul lansării navei spațiale Soiuz MS-28 către ISS. Potrivit The Insider, prăbușirea a implicat o structură mobilă de sub platforma de lansare.

Analistul Georgy Trishkin a clarificat că accidentul ar putea duce la amânarea pe termen nelimitat a lansărilor Soiuz și Progress. Pasionatul de spațiu Vitaly Egorov a declarat că „practic, de astăzi, Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu”. Roscosmos a asigurat că daunele vor fi reparate „în viitorul apropiat”.

BREAKING: Russia’s Sarmat intercontinental missile failed its test today and exploded near Orenburg after launch from the Yasny site.



One of the Kremlin’s most prized strategic weapons suffered a rare and very public failure. pic.twitter.com/BdmclOQpGz — Geo Index (@GeoIndex_) November 28, 2025