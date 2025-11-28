Criză în programul spațial al Rusiei: Daunele provocate la decolarea unei rachete au blocat lansările în spațiu

2 minute de citit Publicat la 19:50 28 Noi 2025 Modificat la 19:51 28 Noi 2025

Rampele de lansare trebuie să fie capabile să reziste la căldură extremă. FOTO: Hepta

O rampă de lansare de la principalul complex spațial al Rusiei a fost avariată în timpul lansării de joi a unei misiuni care transporta doi ruși și un american către Stația Spațială Internațională, a anunțat agenția spațială a Moscovei, potrivit CNN.

Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai echipajului se îmbarcaseră, a declarat Roscosmos.

Însă o inspecție post-lansare la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan a relevat „daune la mai multe elemente ale rampei de lansare”, potrivit unui comunicat al Roscosmos, care încă folosește instalația spațială din fostul său vecin sovietic.

„O evaluare a stării complexului de lansare este în curs de desfășurare”, a precizat acesta, adăugând că toate piesele necesare pentru repararea rampei sunt disponibile.

„Daunele vor fi reparate în viitorul apropiat.”

Rampa de lansare conține sisteme de susținere pentru rachetă și o structură care permite cosmonauților să acceseze capsula lor, în timp ce aceasta se află deasupra unei rachete Soyuz.

Nava spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la stația spațială, iar cei trei membri ai echipajului se îmbarcaseră, a declarat Roscosmos.

Incidentul vine în contextul în care, Agenția spațială a Rusiei (Roscosmos) și NASA au convenit să continue să exploateze împreună Stația Spațială Internațională (ISS) până în 2028.

ISS, un model de cooperare internațională între Europa, Japonia, Statele Unite și Rusia, a început să fie asamblată în 1998. Retragerea sa de pe orbită era prevăzută pentru 2024, dar NASA a estimat că stația poate funcționa până în 2030.

Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu

Rampele de lansare trebuie să fie capabile să reziste la căldură extremă, presiune a aerului și vibrații în timp ce racheta își ia zborul.

Analiștii ruși au declarat că reparațiile la platforma de lansare ar putea dura o săptămână sau mai mult. Și orice întârziere lungă ar putea lăsa Rusia în imposibilitatea de a lansa misiuni către stația spațială, au spus ei.

„În cel mai rău caz, acest lucru ar putea afecta serios rotația misiunilor cu echipaj și a zborurilor de marfă către ISS”, a scris analistul și bloggerul Georgy Trishkin pe Telegram.

De obicei, echipajele ISS sunt lansate aproximativ la fiecare șase luni de la Baikonur.

„Aceasta este singura platformă de lansare pe care Roscosmos o folosește pentru programul ISS, iar în viitor trebuia să fie folosită pentru lansări către stația orbitală rusă”, a scris comentatorul Vitaliy Egorov pe Telegram.

„Începând de astăzi, Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961. Acum va fi necesar să se repare rapid această platformă de lansare sau să se modernizeze o alta”, a scris Egorov.

Pe lângă nava rusească Soyuz, NASA folosește nava spațială Dragon a SpaceX pentru a transporta echipajul către ISS.

Cei trei bărbați de la bordul misiunii care a decolat joi se alătură altor șapte membri ai echipajului care orbitează deja ISS.

Trei dintre ei sunt programați să se întoarcă pe Pământ până pe 8 decembrie, potrivit NASA.