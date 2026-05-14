Extrema dreaptă franceză către Mbappe: Taci și driblează mai bine (Politico)

Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 23:59 14 Mai 2026

La o zi după ce atacantul vedetă Kylian Mbappe și-a apărat decizia de a se implica în lumea complicată a politicii franceze într-un articol din revista Vanity Fair, liderii partidului de extremă dreapta Raliul Național, Jordan Bardella și Marine Le Pen, l-au luat peste picior pe căpitanul echipei „Les Bleus” (n.r. - porecla naționalei Franței) pe rețelele de socializare. „A părăsit PSG pentru a se alătura Real Madrid, spunând că asta înseamnă să câștige Champions League. Între timp, PSG a câștigat-o”, a spus Le Pen, potrivit Politico.

Le Pen și Bardella, ambii favoriti la alegerile prezidențiale de anul viitor, au remarcat rapid că, la un an după plecarea lui Mbappe de la Paris Saint-Germain în 2024, clubul a câștigat Champions League, cel mai prestigios trofeu din fotbalul european de cluburi, pentru prima dată în istoria sa și ar putea face acest lucru din nou după calificarea în finală anul acesta.

„Știu ce se întâmplă când Kylian Mbappe pleacă de la PSG: clubul câștigă Champions League. (Și poate chiar a doua oară în curând)”, a scris Bardella pe X.

Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) https://t.co/IkZOH1aMy3 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 12, 2026

„A părăsit PSG pentru a se alătura lui Real Madrid, spunând că asta înseamnă să câștige Champions League. Între timp, PSG a câștigat-o”, a declarat Le Pen într-un interviu acordat miercuri postului de radio francez RTL.

Partidul condus de Le Pen și Bardella are de mult timp o relație controversată cu echipa națională de fotbal a țării.

Liderii de extremă dreapta au stârnit reacții în trecut criticând componența rasială a echipei, insinuând că este „mai puțin franceză”. În 1996, fondatorul Adunării Naționale, Jean-Marie Le Pen, a declarat că „este artificial să aduci jucători din străinătate și să-i numești echipa națională a Franței”.

Actuala echipă de club a lui Mbappe, gigantul spaniol Real Madrid, a dominat Champions League în cea mai mare parte a ultimului deceniu, dar a suferit două sezoane lipsite de inspirație de la sosirea francezului.

Presiunea este din nou pusă pe starul în vârstă de 27 de ani, în timp ce este căpitanul echipei Franței la Cupa Mondială din această vară, găzduită de Canada, Mexic și SUA, deoarece „Les Bleus” sunt considerați favoriți.

Într-un interviu acordat Vanity Fair înainte de turneu, Mbappe și-a apărat comentariile anterioare în care îndemna oamenii să „voteze împotriva extremiștilor care vor să divizeze țara” înaintea alegerilor anticipate din 2024.

La acea vreme, starul PSG, Ousmane Dembele, i-a îndemnat și pe alegători să se mobilizeze împotriva Adunării Naționale, numind rezultatele puternice ale alegerilor acesteia „alarmante”. Atacantul Marcus Thuram a declarat că era necesar să se lupte și împotriva Raliului Național.

„Suntem cetățeni și nu putem sta pur și simplu acolo și să ne spunem că totul va fi bine și să mergem să jucăm. Încercăm cu adevărat să combatem această idee că un fotbalist ar trebui să tace și să joace”, a declarat Mbappe pentru Vanity Fair, reiterând comentariile acum infame făcute de comentatoarea conservatoare americană Laura Ingraham despre starul NBA LeBron James.

„Știu ce înseamnă și ce consecințe poate avea pentru această țară atunci când astfel de oameni preiau controlul”, a spus Mbappe.

Mulți jucători din echipa actuală sunt copii ai imigranților din fostele colonii africane ale Franței sau sunt născuți în străinătate. Tatăl lui Mbappe s-a născut în Camerun, iar mama sa este de origine algeriană.

Însă, pe măsură ce Marine Le Pen a depus eforturi pentru a-și dezvolta partidul ca forță politică dominantă, ea și mulți alți colegi au evitat să vizeze „Les Bleus”, mai ales că echipa națională s-a bucurat de un succes susținut în ultimul deceniu, inclusiv câștigarea Cupei Mondiale în 2018 și ajungerea în finală în 2022.

Bardella l-a numit chiar pe Mbappe „model de asimilare” în 2022.